Son dakika haber: Kadına şiddetin önlenmesi için polis her fırsatı değerlendiriyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Kadına şiddetin önlenmesi için polis her fırsatı değerlendiriyor

27.04.2022 16:50
Son dakika haber: Kadına şiddetin önlenmesi için polis her fırsatı değerlendiriyor

Son dakika haberler... Türkiye'de kadına şiddetin önlenmesi mücadelesinde Emniyet Amirliği tüm fırsatları değerlendiriyor.

Türkiye'de kadına şiddetin önlenmesi mücadelesinde Emniyet Amirliği tüm fırsatları değerlendiriyor. Sosyal farkındalık için, özellikle kadına ve çocuğa şiddet konularında ki hassasiyetlerini gündem de tutan Manyas İlçe Emniyet Amirliği, Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünün öğrencilerine verdiği iftar yemeğinde yine görev başındaydı. Görevli bayan polis memurları Belediye çok amaçlı salonunun girişinde bayan öğrencilere (Kadın Destek Uygulaması) KADES'i içeren broşürleri dağıtırlarken, öğrencileri de tek tuşla anında emniyet güçlerinin harekete geçtiği bir program olduğunu ve tüm bayanların akıllı telefonlarına bu programı yüklemelerinin kadına şiddetin önüne geçilmesinde önemli bir etken olacağı mesajını verdiler. - BALIKESİR

Son dakika haber: Kadına şiddetin önlenmesi için polis her fırsatı değerlendiriyor
Son dakika haber: Kadına şiddetin önlenmesi için polis her fırsatı değerlendiriyor
Son dakika haber: Kadına şiddetin önlenmesi için polis her fırsatı değerlendiriyor

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Hisarcık, Türkiye, Manyas, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Kadına şiddetin önlenmesi için polis her fırsatı değerlendiriyor - Son Dakika


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