Son dakika haber! KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'dan 'Kayseri Büyükşehir' övgüsü - Son Dakika
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Son dakika haber! KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'dan 'Kayseri Büyükşehir' övgüsü

29.03.2022 00:58
Son dakika haber! KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'dan 'Kayseri Büyükşehir' övgüsü

Son dakika haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'ya KKTC Toplu Taşıma Etüt Entegrasyon ve Dönüşüm Projesi ile ilgili çevrimiçi sunum yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'ya KKTC Toplu Taşıma Etüt Entegrasyon ve Dönüşüm Projesi ile ilgili çevrimiçi sunum yapıldı. Bakan Arıklı, "Kayseri Büyükşehir ve Ulaşım A.Ş'nin bilgi ve tecrübesinden faydalanabilmek bizim için büyük bir şanstır" ifadesini kullandı.

Kayseri genelinde 'Sorunsuz toplu taşıma' ilkesi ile otobüs, raylı sistem, bisiklet paylaşım sistemi (KAYBİS) ve otopark işletmeciliği alanlarında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ulaşım sistemlerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi konusunda yurt içi ve dışında danışmanlık desteği sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. yetkilileri, "KKTC Toplu Taşıma Etüt Entegrasyon ve Dönüşüm Projesi" ile ilgili KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'ya sunum yaptı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Toplantı Salonu'nda KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda, Kayseri Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Kayseri Ulaşım A.Ş Genel Müdür Yardımcısı M. Akif Erdoğan ve Ulaşım Uzmanı Feyzullah Gündoğdu ise çevrimiçi sunumla katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. yetkililerinin yaptığı sunumda KKTC Toplu Taşıma Etüt Entegrasyon ve Dönüşüm Projesi'nde gelinen aşama ve hedefler, KKTC'deki toplu taşıma ile ilgili saha gözlemleri sırasında yapılan tespit ve karşılaşılan sorunlar, sürdürülebilir bir sistem oluşturulması için proje çerçevesinde yapılacak planlamalar ve öneriler konularında bilgiler verildi.

"Bizim için büyük bir şanstr"

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye, KKTC Toplu Taşıma Master Planı'nın hazırlıklarına katkılarından dolayı teşekkür ederek, "KKTC'de güvenli, kaliteli, yüksek standartlı, modern ve entegre bir ulaşım sistemi oluşturma çalışmaları çerçevesinde, bu alanda çeşitli ödülleri bulunan Kayseri Büyükşehir ve Ulaşım A.Ş.'nin bilgi ve tecrübesinden faydalanabilmek bizim için büyük bir şanstır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım A.Ş. Kayseri'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplu taşımanın daha gelişmiş ve modern bir hale getirilmesi için çalışmalara destek veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu desteği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basınında da geniş şekilde yer buldu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'dan 'Kayseri Büyükşehir' övgüsü - Son Dakika


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