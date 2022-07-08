Son dakika haber | Malatya'da şehitler unutulmadı - Son Dakika
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Son dakika haber | Malatya'da şehitler unutulmadı

08.07.2022 18:14
Son dakika haber | Malatya'da şehitler unutulmadı

Son dakika haberler... Malatya'da protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ilk ziyaretini şehitliğe ve şehit ailelerine gerçekleştirdi.

Malatya'da protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ilk ziyaretini şehitliğe ve şehit ailelerine gerçekleştirdi.

Vali Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve İl Müftü Vekili Hasan Nacar, Kurban Bayramı sebebiyle Arife Günü Yeşiltepe şehir mezarlığında bulunan Şehitliği ziyaret etti. İl Müftü Yardımcısı Hasan Nacar'ın şehitler için okuduğu Kuran Tilavetinin ardından şehit aileleri ile birlikte dualar edildi. Şehit kabirlerine karanfil bırakan Vali Şahin, şehitlikte bulunan anı defterine şunları yazdı: "Kurban Bayramı vesilesi ile arife gününde şehitliğimizi ziyaret ettik. Allah bütün şehitlerimizin makamını ali etsin. Bizlere de Onlara layık işler yapmayı nasip etsin"

Şehit kabirlerini ziyaret eden, şehit aileleriyle tek tek bayramlaşan, istek ve arzularını soran Vali Hulusi Şahin, ailelere tekrar başsağlığı diledi.

Şehit aileleri ziyaret edildi

Bu arada, Şehitlik ziyaretinin ardından Kuzey Irak'ta teröristlere yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin Yaka Mahallesinde ikamet eden ailesini ve Fırat Kalkanı Harekatında teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün Bostanbaşı Mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret eden Vali Hulusi Şahin ve Eşi Ebru Şahin ile beraberindekiler, 'şehitlerimizin aileleri emanetlerimizdir' diyerek her türlü sorun ve sıkıntıda kapılarının açık olduğunu belirttiler. Devlet olarak ellerinden gelen her türlü gayreti göstermeye çalıştıklarını söyleyen Vali Şahin, "Allah sizlere sağlıklı, uzun ömürler ihsan eylesin ve şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin" dedi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Malatya, Müftü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Malatya'da şehitler unutulmadı - Son Dakika

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