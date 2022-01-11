Son dakika haber: Sarıkamış şehitleri Bursa'da anıldı - Son Dakika

Harekatın 107'nci yıl dönümünde Sarıkamış şehitleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi'nin destekleriyle Uludağ'da düzenlenen programda bir kez daha rahmetle anıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Yıldırım Belediyesi, Bursa Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği işbirliğiyle Uludağ'da Sarıkamış şehitlerini anma programı düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı program yürüyüş ile başladı. Konuşmaların ardından Sarıkamış şehitleri dualarla anıldı. 160 kayak öğretmeninin 'ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla' pistte kayarak yaptığı gösteri ile anma programı tamamlandı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, bu anlamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Orhan, "Aziz şehitlerimiz, bize bu şerefli kanla sulanmış toprakları teslim etti. Ne olur evlatlarımıza, gelecek neslimize bu durumu izah edelim. Vatanımızın kıymetini anlatalım. Komşumuz Irak'ta gördük, Suriye'de gördük; vatansız kaldılar. Vatanımıza sahip çıkalım. Geçmişimizi iyi bilelim. Bugün Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü için düzenlediğimiz program çok önemli. Bu cennet vatan için şehit olan askerlerimize, Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Bursa Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu Başkanı İrfan Koç ise Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Bursa Kent Konseyi'ne ve Yıldırım Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. - BURSA