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Son dakika haber... Şehit öğretmenler için mevlit - Son Dakika

Son dakika haber... Şehit öğretmenler için mevlit

27.11.2021 13:38
Son dakika haber... Şehit öğretmenler için mevlit

Bir son dakika haberine göre Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde, şehit öğretmenler için mevlit okutuldu.

Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde, şehit öğretmenler için mevlit okutuldu.

Arguvan Merkez Camisi'nde, İmam Hatip Ortaokulu tarafından organize edilen mevlit programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından müftülük personeli tarafından çeşitli ilahileri seslendirdi.

İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hamit Dokuyucu, yaptığı açıklamada, şehit öğretmenleri unutmadıklarını söyledi. Mevlit programı düzenlemenin bir vefa borcu olduğunu belirten Dokuyucu, "Bu yıl birincisini düzenliyoruz. Bunun İmam Hatip camiasının bir geleneği olması gerektiğini de düşünüyoruz. Şehit olan öğretmenlerimiz için dua etmek anlamlı oluyor. Biz de bu görevin üzerimize düştüğünü idrak ederek arkalarından dua edelim istedik. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hasan Yay ve İlçe Müftüsü Sayın Musa Beyazyüz'ün desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim" dedi.

Bu tür faaliyetlerin öğrencilerin kişisel gelişimine de önemli katkı sağladığını anlatan Dokuyucu, "Milli birlik ve beraberliğe her zaman ihtiyaç duyduğumuz ülkemizde, şehit olan eğitim neferleri için yapılan bu etkinliğin öğrencilerde milli ve dini bilincin gelişmesine katkısı olacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kur'an'ı Kerim'in okunmasıyla başlayan program ilahilerin okunması ve İlçe Müftüsü Musa Beyazyüz' un duası ve ardından öğrenciler tarafından mevlit şekeri ikramıyla mevlit programı son buldu. - MALATYA

Son dakika haber... Şehit öğretmenler için mevlit
Son dakika haber... Şehit öğretmenler için mevlit

Hisarcık, Arguvan, Malatya, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Şehit öğretmenler için mevlit - Son Dakika


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