Son dakika haber... Şehitkamil'de 10 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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Son dakika haber... Şehitkamil'de 10 bin fidan toprakla buluştu

27.03.2022 18:14
Son dakika haber... Şehitkamil'de 10 bin fidan toprakla buluştu

Son dakika yerel haberi... Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Şehitkamil İlçesi, Bayramlı Mahallesi, BUSEM Sanayi Sitesi yanında bulunan 100 dönüm araziye"1 Fidan 1 Hayat" kampanyası çerçevesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Etkinliğe Yedi Başak Derneği yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gönüllülerin yanı sıra Bir Ümmet Derneği temsilcileri katıldılar. Fidan dikme etkinliğinde konuşan Yedi Başak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Yedi Başak Derneği olarak, bugün burada fidan dikmek için bir araya geldik. Doğaya verilebilecek en güzel hediye ağaç dikmektir. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak, kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevlerden birisidir. 2021 yılında, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadı. Yaşanan orman yangınlarında yok olan ormanlık alan 178 bin hektar civarında, yani 1 milyar 780 milyon metrekare. Başka bir ifade ile yaklaşık 250 bin futbol sahası büyüklüğünde. Biz de yanan bu ormanlarımız yerine daha fazlasını dikerek, yeşil alanlarımızı çoğaltarak geleceğe nefes oluyoruz. Peygamber Efendimiz "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz" buyurmaktadır. Çünkü diktiğiniz ağacın, meyvesinden, gölgesinden, yaprağından, odunundan her kim olursa olsun faydalandığında bizlere sevap yazılıyor. Çevrenin yeşillenmesine ve havanın temizlenmesine, yağmurun gelmesine de vesile oluyoruz. Bu da gerçekten kıymetli bir görevdir. Peygamber Efendimiz'in şu hadis-i şerifleri de ağaç dikenler için ne güzel bir müjdedir: "Bir Müslüman herhangi bir ağaç veya bitki dikerse, ondan yenilen şey kendisi için sadakadır, ondan çalınan şey kendisi için sadakadır, yabani hayvanların yediği şeyler sadakadır, kuşların yedikleri sadakadır, bir kişinin ondan alıp eksilttiği şey de kendisi için sadakadır." Bizlere bu hadisten yola çıkarak bugün burada güzel bir işi yerine getiriyoruz bir hadisi şerifi gerçekleştiriyoruz. Belki bu fidanın büyüdüğünü biz göremeyeceğiz ama bizden sonraki nesillerin faydalanacağı güzel bir ibadet yapıyoruz, sadakayı cariye bırakıyoruz. Bizler de sadaka olan fidan dikme görevini yerine getiriyoruz. Rabbim kabul buyursun. Toprağı verimli suyu bol olsun inşallah. Etkinliğimize katılan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hepinizin ellerine sağlık. Allah razı olsun" dedi. - GAZİANTEP

Son dakika haber... Şehitkamil'de 10 bin fidan toprakla buluştu
Son dakika haber... Şehitkamil'de 10 bin fidan toprakla buluştu
Son dakika haber... Şehitkamil'de 10 bin fidan toprakla buluştu

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Mustafa Bulut, Şehitkamil, Peygamber, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Şehitkamil'de 10 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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