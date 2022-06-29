Son dakika haber... Selçuk şeftali ile şenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Selçuk şeftali ile şenlenecek

29.06.2022 00:57
Son dakika haber... Selçuk şeftali ile şenlenecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre Belevi Şen Şeftali Şenliği, 3 Temmuz Pazar günü İzmir'in Selçuk ilçesi Belevi Köyü'nde 11. kez düzenlenecek.

Belevi Şen Şeftali Şenliği, 3 Temmuz Pazar günü İzmir'in Selçuk ilçesi Belevi Köyü'nde 11. kez düzenlenecek. Şenlik programında; üretici pazarı, yerel lezzetler, el sanatları, en iyi şeftali yarışması, müzik, performans ve halk oyunları gösterisi yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın en lezzetli şeftalileri arasında yer alan Belevi şeftalisinin topraktan başlayan yolculuğunu anlatmak için düzenlenen Belevi Şen Şeftali Şenliği, herkesi İzmir'in Selçuk ilçesinde buluşturacak.

Belevi Şen Şeftali Şenliği, 3 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in bisiklet topluluğu ile Belevi'ye giriş yapmasıyla başlayacak. Şenlik, Başkan Ceritoğlu Sengel'in üreticilerle birlikte bir bahçeden şeftali hasadı yapmasıyla devam edecek. Hasat bitiminin ardından bando takımı, halk oyunları ekibi ve köy halkının katılımıyla düzenlenecek kortej şenlik alanına giriş yapacak. Kortejin ardından Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, katılımcılarla birlikte üretici pazarı, el sanatları ve yerel lezzetlerin yer aldığı stantları gezecek.

Şeftali üreticilerinin katılımıyla, Selçuk topraklarında yetişen "en güzel şeftali" düzenlenen yarışmayla seçilecek. En Güzel Şeftali Yarışması ödül töreni, halk oyunları gösterisinin ardından Efes Kent Orkestrası Konseri ile Belevi Şen Şeftali Şenliği sona erecek. - İZMİR

YORUMLAR
500
Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü İzmir'de 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheliye işlem İzmir'de 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheliye işlem
Kaynak: İHA

Belevi, Selçuk, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Selçuk şeftali ile şenlenecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Cumhurbaşkanı ödeneğinin artmasına imkan sağlayan madde çıkarıldı
00:41 Gazeteci Nedim Şener'e Sedat Peker'den tehdit: Telefon görüşmesini yayınlamak zorunda kalacağım
00:37 Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü
00:21 Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor
00:17 Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı
00:14 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanıyor! Zam için 3 formül üzerinde duruluyor
23:57 4'lü zirvede anlaşma sağlandı! İsveç ve Finlandiya'dan istenen teröristlerin isimleri tek tek açıklandı
23:42 Türkiye Madrid'deki görüşmede istediğini aldı! İşte 4'lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları
23:19 Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan'dan "Fenerbahçe" esprisi
22:55 Kayseri'de kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 01:19:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Selçuk şeftali ile şenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement