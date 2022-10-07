Son dakika haber: Selçuk'ta 'Mahalle Sohbetleri' devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Selçuk'ta 'Mahalle Sohbetleri' devam ediyor

07.10.2022 13:23
Son dakika haber: Selçuk'ta 'Mahalle Sohbetleri' devam ediyor

Son dakika haberler... "Halk İçin Halkla Birlikte" sloganıyla Selçuk'ta düzenlenen 'Mahalle Sohbetleri', Cumhuriyet Mahallesi ile devam etti.

"Halk İçin Halkla Birlikte" sloganıyla Selçuk'ta düzenlenen 'Mahalle Sohbetleri', Cumhuriyet Mahallesi ile devam etti. Başkan yardımcıları ve kurum çalışanları ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ile buluşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşların istekleri ve önerilerini dinledikten sonra 2023 yılında Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşecek yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Alt yapı çalışmalarının yapıldığı yollardaki kapatma çalışmalarıyla ilgili vatandaşlardan gelen sorulara da cevap veren Başkan Ceritoğlu Sengel, "Geldiğimizden beri yol yapıyoruz. İller Bankası'ndan Zafer ve 14 Mayıs mahalleri için kredi çekerek alt yapısı biten yollarda çalışma yaptık. Gelir gelmez Cumhuriyet Mahallesi'nde de asfalt yaptığımız yerler vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte taş döşedik. Sonra bu yollar tekrar kazıldı. Biz geldiğimizden bu yana Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 13 bin 610 metrekare hem kaldırım hem de parke taş döşemesi, 16 bin 465 metrekare de asfalt döşemesi yaptık. Gerekli alt yapı çalışmaları bittikten sonra Cumhuriyet Mahallesi için toplamda 20 985 metrekarelik bir ihaleye çıkacağız" dedi. Başkan Ceritoğlu Sengel ayrıca Cumhuriyet Mahallesi içerisinde yapılacak kültür merkezi hakkında da bilgi vererek "Eski hal binasının bulunduğu yere bir kültür merkezi, kapalı bir spor salonunun yapımı kapsayacak şekilde iki adet proje çizdirdik. Öncelikle kültür merkezinin yapımına başlayacağız. İhalemizin EKAP'a girişini yapıyoruz. En kısa sürede ihalemiz gerçekleşecek. 2023 yılında kültür merkezini yapacağız" diye konuştu.

Teknik çözüm ekibi, çalışmalarına başladı

Başkan Ceritoğlu Sengel, ilki Zafer Mahallesi'nde gerçekleşen 'Mahalle Sohbetleri'nin ardından vatandaşların kısa sürede cevap verilebilecek istek ve ihtiyaçları için SELBİM teknik çözüm ekibinin çalışmalarına başladığını söyledi. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin pazar talebine cevap veren Başkan Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk'un cumartesi pazarı, en taze meyve sebzenin bulunduğu pazar. Eğer yoğun bir istek olursa Cumhuriyet Mahallesi'ndeki pazarı yeniden kurabiliriz ama cumartesi pazarından kalan ürünlerin bu pazarda satışına izin vermem. Çünkü sizin çocuklarınız benim çocuklarım ve sağlığı benim için çok önemli" sözlerine yer verdi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Mahallesi, Selçuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Selçuk'ta 'Mahalle Sohbetleri' devam ediyor - Son Dakika

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