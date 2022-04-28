Son dakika haber! Selçuklu'da Kadir Gecesi bereketi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Selçuklu'da Kadir Gecesi bereketi

28.04.2022 15:07
Son dakika haber! Selçuklu'da Kadir Gecesi bereketi

Son dakika haber... Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kadir Gecesi'nde Tahir Büyükkörükçü Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kadir Gecesi'nde Tahir Büyükkörükçü Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu'da Kadir Gecesi bereketi vatandaşlarla birlikte yaşandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kadir Gecesi'nde Tahir Büyükkörükçü Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı, kılınan Teravih Namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal etti. Namaz sonrasında camide namaz kılan vatandaşlara Ramazan ayı boyunca Selçuklu Belediyesi tarafından ikram edilen şerbet, macun gibi yiyecek ve içecekler ikram edildi. Başkan Pekyatırmacı'ya teravih buluşmasında AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer'in yanı sıra Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu ve Erenköy Mahalle Muhtarı Hasan Gülen de eşlik etti.

"Hemşehrilerimizle Kadir Gecesi bereketini paylaştık"

Kadir Gecesi'ne erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan; gönüllerimizi inşa ve ihya eden mübarek Ramazan ayını uğurlamaya hazırlandığımız günlerde Yüce Rabbimizin müjdesi Kadir Gecesi'ne bir kez daha erişmenin şükrü ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bu gün İslam alemi için ayrı bir önem arz ediyor. Biz de bugün de hemşehrilerimizle bir araya gelerek Kadir Gecesi bereketini paylaştık. Rabbim bizleri bayramda da buluşturmayı nasip etsin diyor, şimdiden hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Son dakika haber! Selçuklu'da Kadir Gecesi bereketi
Son dakika haber! Selçuklu'da Kadir Gecesi bereketi
Son dakika haber! Selçuklu'da Kadir Gecesi bereketi
Son dakika haber! Selçuklu'da Kadir Gecesi bereketi

YORUMLAR
500
Kulu'da Kadir Gecesi coşkusu Kulu'da Kadir Gecesi coşkusu Konya'dan kısa kısa Konya'dan kısa kısa

Kadir Gecesi, Selçuklu, Hisarcık, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Selçuklu'da Kadir Gecesi bereketi - Son Dakika


Son Dakika
15:06 Sevgilisini yakarak öldürmüştü! Mahkeme o caniye 'Canavarca hisle kasten öldürme suçundan' müebbet verdi
15:05 Star futbolcuların menajeri Raiola yaşamını yitirdi
15:03 İBB çalışanı teröristin PKK kampında çekilen görüntüleri ortaya çıktı
14:57 Sokakta karşılaşan iki köpeğin garip hareketleri dikkat çekti! Kardeş olduklarının ortaya çıkmasıyla duygu dolu anlar yaşandı
14:47 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Pazar günü oynanacak
14:30 Pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin davasındaki 4 sanığa tahliye kararı
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 15:15:43. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Selçuklu'da Kadir Gecesi bereketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement