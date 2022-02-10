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Son dakika haber... Uray Caddesi ölümsüzleşiyor - Son Dakika

Son dakika haber... Uray Caddesi ölümsüzleşiyor

10.02.2022 12:59
Son dakika haber... Uray Caddesi ölümsüzleşiyor

Son dakika haberleri... Mersin'in sosyo-ekonomik hayatının başlangıç noktası olan Uray Caddesi, belgeselle ölümsüzleşiyor.

Mersin'in sosyo-ekonomik hayatının başlangıç noktası olan Uray Caddesi, belgeselle ölümsüzleşiyor.

Mersin ticaretinin başlangıç noktası olan, uzunca bir dönem iş çevrelerine hizmet veren, mülki ve yerel idare binalarına da ev sahipliği yapan Uray Caddesi'nin belgesel çekimleri devam ediyor. Belgeselde, Uray caddesinin sosyal ve ekonomik hayatına tanıklık etmiş kişiler kamera karşısına geçerek, yaşadıkları döneme ait bilgilerini ve anılarını paylaşacak. Uray Caddesi'nin tarihsel gelişiminin de anlatılacağı belgeselde, döneme ait bilinmeyenlerin de gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Bu tarihi belgeselin yapımını üstlenen gazeteci Esat Durak, Mersin'in yazılı kaynakların dışına çıkmamış bir tarihi olduğunu, bu kadim tarihin görsel ve dijital platformda da yerini alması gerektiğini düşündüklerini söyledi. Mersin'in dijital bir kütüphanesi olması gerektiğine inandıklarını ifade eden Durak, "Kentimiz için tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizi düşünüyorum. Ekibimiz ile birlikte, kuşaklar arasındaki tarihsel bağlantıyı dijital platformları kullanarak gerçekleştirmek için yola çıktık. İlk seçtiğimiz nokta Uray Caddesi'ydi. Çünkü bu cadde toplumun hem ekonomik hem de sosyal hafızasını içinde barındırıyordu. Yakın tarihimizin çıkış noktasıydı. Bu hem bizde hem de hedef kitlemizde heyecan oluşturdu. Bir aksilik olmazsa bu tarihi belgeselin mart ayı içerisinde gala gösterimini gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Uray Caddesi Belgeseli'nin içerik danışmanlığını araştırmacı yazar Abdullah Ayan yapıyor. - MERSİN

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Belgesel, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Uray Caddesi ölümsüzleşiyor - Son Dakika


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