Son dakika haber! Vali Yılmaz, yapımı devam eden şehitlikte incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber! Vali Yılmaz, yapımı devam eden şehitlikte incelemelerde bulundu

19.03.2022 12:46
Son dakika haber! Vali Yılmaz, yapımı devam eden şehitlikte incelemelerde bulundu

Son dakika haber... Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, asri mezarlıkta yapımına başlanan şehitlikte incelemelerde bulundu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, asri mezarlıkta yapımına başlanan şehitlikte incelemelerde bulundu.

Osmaniye Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılan şehitlik inşaatında incelemelerde bulunan Yılmaz, devam eden çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Yatırım İnşaat Müdürü Kadir Tohumcu'dan bilgi aldı. 3 dönüm arazi üzerine kurulan şehitlik hakkında bilgiler veren Tohumcu, şehitliğin içerisinde şehitler anıtı, anı odası ile tören alanın yer alacağını ifade etti.

İncelemelerinin ardından yeni şehitlikle ilgili açıklama yapan Vali Yılmaz, "Bizlere bu vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, minnetle, şükranla anıyorum. Şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız. Vatanımıza ve şanlı al bayrağımıza sonuna kadar, ilelebet sahip çıkmaya devam edeceğiz. Mevcut şehitliğimizde yer kalmaması nedeniyle şehitler diyarı Osmaniye'mize yakışacak yeni bir şehitlik yapıyoruz. İnşallah şehitliğimizi haziran ayında tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Vali Yılmaz'ın incelemelerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı. - OSMANİYE

Son dakika haber! Vali Yılmaz, yapımı devam eden şehitlikte incelemelerde bulundu

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Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Yatırım, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Vali Yılmaz, yapımı devam eden şehitlikte incelemelerde bulundu - Son Dakika


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