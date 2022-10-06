Son dakika haber: Yaya geçidini kullanan kadına cip çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber: Yaya geçidini kullanan kadına cip çarptı... O anlar kamerada

06.10.2022 20:13

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yaya geçidini kullanan kadına cip çarptı.

Yaya geçidini kullanan kadına cip çarptı... O anlar kamerada

ESKİŞEHİR Eskişehir'de yaya geçidinden geçen kadına cipin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Kaza, Süleyman Çakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kadına cip çarptı. Sağ şeritteki otomobilin yol vermesiyle yaya geçidini kullanmaya başlayan kadına sol şeritten gelen cipin çarptığı anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

Kaza sonrası yaralanan ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinde hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Yaya geçidini kullanan kadına cip çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika

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