Son dakika haber... Yüksekova'da çığın inme anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Yüksekova'da çığın inme anı kamerada

09.04.2022 10:37

Son dakika haberler... Yüksekova'da çığın inme anı kamerada Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağdan inen çığ yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Yüksekova'da çığın inme anı kamerada

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağdan inen çığ yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Yüksekova ilçesinde 3 gündür aralıklı yağışlar ve Suriye'den kaynaklı toz bulutları etkisini sürdürürken, dün öğlen saatlerinde yerine yoğun yağışlara bıraktı. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gürkavak köyü yolunda yoğun yağışlardan dolayı çığ indi. Çığın inmesi şans eseri hemen yanında bulunan dereye düşerek yola gelmesini engellendi. O esnada yoldan geçen vatandaşlar çığın inme anını saniye saniye çekerek cep telefonlarına kaydettiler.

Son dakika haber... Yüksekova'da çığın inme anı kamerada
Son dakika haber... Yüksekova'da çığın inme anı kamerada
Son dakika haber... Yüksekova'da çığın inme anı kamerada

YORUMLAR
500
Yüksekova'da yetişen zerik ve siyah üzümün aşı kalemleri Tekirdağ'da muhafaza edilecek Yüksekova'da yetişen zerik ve siyah üzümün aşı kalemleri Tekirdağ'da muhafaza edilecek Hakkari'de üs bölgesi yollarında 8 metre karla mücadele Hakkari'de üs bölgesi yollarında 8 metre karla mücadele

Yüksekova, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Yüksekova'da çığın inme anı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
10:27 CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Erbakan'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tutuklandığımda ilk avukat gönderenlerden biriydi, asla unutmam
10:25 Motosiklet sürücülerinin tehlikeli dayanışması: Akan trafikte hem aracını sürdü hem de arızalanan motoru ayağıyla itti
10:22 Zelenski tren garında 52 insanın öldüğü katliamdan Putin'i sorumlu tuttu: Bu sınırı olmayan kötülük cezalandırılmalı!
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
10:13 Yeşilçam'ın yakışıklı jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! Formülü verdi: Hayatımı temiz havada geçiriyorum
10:10 100 yaşındaki köpek balığının içini açtılar ve gördükleri karşısında şaşkına düştüler: Meğer bebekmiş!
10:08 Bir kadın cinayeti daha: Bu kez yer Burdur! Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi av tüfeğiyle vurdu
09:51 Bakan Koca Nisa bebekten güzel haberler verince sütannesi havalara uçtu: Süt kokulu kızım, öyle güzel dualar alıyorsun ki!
09:41 Portekiz, Trabzon'un Yunan yıldızının 12 milyon euroluk bonservisine evet dedi: Son sözü Bakasetas söyleyecek
09:37 Putin; düşürülen Rus uçağına karşı İstanbul'a atom bombası atılmasını isteyen Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 10:45:43. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Yüksekova'da çığın inme anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement