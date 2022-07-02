Son dakika haber: Yunanistan'a Avrupalı itfaiyecilerden destek - Son Dakika
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Son dakika haber: Yunanistan'a Avrupalı itfaiyecilerden destek

02.07.2022 19:15
Son dakika haber: Yunanistan'a Avrupalı itfaiyecilerden destek

Son dakika haberi... Bulgaristan, Fransa, Almanya, Romanya, Norveç ve Finlandiya'dan gelen 200'den fazla itfaiyeci, yangınlarda Yunan itfaiyecilere destek olmak amacıyla Yunanistan'a geldi.

Bulgaristan, Fransa, Almanya, Romanya, Norveç ve Finlandiya'dan gelen 200'den fazla itfaiyeci, yangınlarda Yunan itfaiyecilere destek olmak amacıyla Yunanistan'a geldi.

Yunanistan'a gelen Bulgaristan, Fransa, Almanya, Romanya, Norveç ve Finlandiyalı 200'den fazla itfaiyeci, Yunan meslektaşlarına muhtemel yangınlarda yardımcı olmak için bugün göreve başladı. Yunanistan'a gelen ilk grup, 2 aylık görev için Avrupa Birliği'nin Sivil Koruma Mekanizması tarafından finanse ve koordine edilen 8 araçla 28 Romanyalı itfaiyeci ve 4 araçla 16 Bulgaristanlı itfaiyeciden oluşuyor.

Yunanistan Sivil Koruma Bakanı Christos Stylianides yaptığı açıklamada, "Ülkemiz için zorlu bir yaz döneminde bize yardım etmeye geldiğiniz ve Avrupa dayanışmasının sadece teorik değil, gerçek olduğunu kanıtladığınız için çok teşekkür ederiz. Sizler ülkedeki yangınlarda can ve mal kaybı yaşamamamız için Yunan itfaiyecilerimizle yan yana olacaksınız" dedi.

Yunanistan'da geçtiğimiz yaz meydana gelen orman yangınlarında, 300 bin dönüm ormanlık alan zarar görürken, ülkede son 30 yılın en sıcak hava dalgası yaşanmıştı. - ATİNA

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Kaynak: İHA

Bulgaristan, Finlandiya, Yunanistan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Yunanistan'a Avrupalı itfaiyecilerden destek - Son Dakika

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