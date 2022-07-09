Son dakika haberi: Berlin'de Müslümanlar Şehitlik Camii'nde bayramlaştı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Şehitlik Camii'nde bir araya gelen Müslümanlar bayramlaştı.

Dünya genelinde Kurban Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Almanya'da 3 bine yakın cami ve mescitte bir araya gelen Müslümanlar bayram namazı kıldı. Başkent Berlin'de de Şehitlik Camii'nde namaz kılan Müslümanlar, daha sonra hem cami içinde hem de cami bahçesinde birbirleriyle bayramlaştı. Bayram namazını Şehitlik Camii'nde kılan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök de namazdan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Namazın ardından açıklama yapan Büyükelçi Şen, bütün İslam aleminin bayramını kutlayarak, dünya çapında çok zor günlerin geçirildiğini ve bu dönemden barış, huzur ve esenliğin hakim olduğu zamanlara dönülmesini dilediğini söyledi.

Berlin'de okul tatilinin başlaması ve çok sayıda vatandaşın izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gitmesi nedeniyle camilerde yoğunluk yaşanmadı. - BERLİN