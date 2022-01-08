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Son dakika haberi! Bozüyük 'Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşüne' hazırlanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Bozüyük 'Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşüne' hazırlanıyor

08.01.2022 11:36
Son dakika haberi! Bozüyük 'Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşüne' hazırlanıyor

Son dakika haberler: Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşünün hazırlıkları sürüyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşünün hazırlıkları sürüyor.

Bozüyük'te 6-11 Ocak 1921 yılında olan I. İnönü Muharebesi anısına gerçekleştirilen ve 14 yıldır genelensek hala gelen Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü bu yıl 9 Ocak pazar günü yapılacak. Yapılacak olan yürüyüş hakkında bilgi veren Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, " Bozüyük Belediyesi, AKUT ve Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenecek olan yürüyüş için pazar günü sabah saat 09.20'de Ziraat Bankası ve AKUT operasyon binası önünde toplanılacak. Ardından araçlarla Düzdağ Köyü yolu üzerinde Nanedere mevkiine gidilerek saat 10: 00'da toplu halde yürüyüşe başlanacak. Yürüyüşe Bozüyüklülerin yanı sıra şehir dışından gelen sporcular ile birlikte çevre illerden ve il genelinden de çok sayıda katılımcının olması bekleniyor. Metristepe'ye kadar sürecek 8 kilometrelik yürüyüşün ardından katılımcılara sıcak çorba ikramında bulunulacak. Saygı duruşunda bulunulması ve akabinde okunacak İstiklal Marşının ardından program şehitlerimiz için dua edilmesi ile sona erecek" dedi. - BİLECİK

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Bilecik, Pazar, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Bozüyük 'Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşüne' hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bozüyük 'Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşüne' hazırlanıyor - Son Dakika
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