Son dakika haberi! Devlet Eski Bakanı'nın adının verildiği okul törenle eğitme açıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Devlet Eski Bakanı'nın adının verildiği okul törenle eğitme açıldı

24.03.2022 14:57

Son dakika haberlerine göre Devlet Eski Bakanı'nın adının verildiği okul törenle eğitme açıldı Bahattin Alagöz İlkokulu'nun resmi açılışı yapıldı Eski Devlet Bakanı Bahattin Alagöz'ün isminin verildiği 35 derslikli ilkokul Vali Davut Gül ve Eski Devlet Bakanı Bahattin Alagöz'ün katılımıyla açıldı.

Devlet Eski Bakanı'nın adının verildiği okul törenle eğitme açıldı

Bahattin Alagöz İlkokulu'nun resmi açılışı yapıldı

GAZİANTEP - Eski Devlet Bakanı Bahattin Alagöz'ün isminin verildiği 35 derslikli ilkokul Vali Davut Gül ve Eski Devlet Bakanı Bahattin Alagöz'ün katılımıyla açıldı.

Gaziantep Valiliği başlattığı projeyle Gaziantepli siyaset insanlarının isimlerini okullarda yaşatmaya başladı. Proje ile öğrencilere rol model olunmasının ve vefa duygusunun öğrencilere aktarılması hedefleniyor. Bu projenin örneklerinden biri olan ve Fıstıklık Mahallesi'nde inşa edilen Bahattin Alagöz İlkokulu'nun resmi açılışı Eski Devlet Bakanı Bahattin Alagöz ve Gaziantep Valisi Davut Gül'ün katılımıyla yapıldı. 35 derslikten oluşan okul, 45 personeliyle 955 öğrenciye eğitim hizmeti sunacak.

"Çocuklarımızın önünde bir rol model olsun, vefa duygusu olsun diye yapıyoruz"

Gaziantepli siyasetçilerin isimlerinin okullarda yaşatılması projesinin şehre büyük katkılar sunacağını ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül, proje sayesinde ayrıca okullarda isimleri yer alan siyaset insanlarının öğrencilere rol model olacağını belirterek, " Gaziantep, birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu bir şehir. Gaziantep, insanlarının birbirini sevdiği vefalı bir şehirdir. Gaziantep'in her dönemindeki bakanlarımız, milletvekillerimiz başta olmak üzere her siyasetçimiz fırsatta Gaziantep'imizin gelişmesine çok önemli katkılar sundular ve hala sunmaya da devam ediyorlar. Gaziantep'te kimisi çalışarak üreterek katkı sunuyor. Kimisi de Ankara'da şehrin meselelerinin ucundan tutarak katkılar sunuyor. Her biri Gaziantep'in bir adım daha ileriye gitmesini sağlıyor. Bizimde geçmişten bugüne kadar görev yapmış bütün bakanlarımıza hiçbir ayrım gözetmeksizin isimlerinin yaşatılmasını arzuladık. Çocuklarımızın önünde bir rol model olsun, vefa duygusu olsun diye yapıyoruz. Projenin şehre çok önemli katkılar sunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Son dakika haberi! Devlet Eski Bakanı'nın adının verildiği okul törenle eğitme açıldı
Son dakika haberi! Devlet Eski Bakanı'nın adının verildiği okul törenle eğitme açıldı
Son dakika haberi! Devlet Eski Bakanı'nın adının verildiği okul törenle eğitme açıldı

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Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Siyaset, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Devlet Eski Bakanı'nın adının verildiği okul törenle eğitme açıldı - Son Dakika


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