Son dakika haberi... Emniyet Müdürü Dilberoğlu şehit aileleri ve gaziler ile buluştu - Son Dakika

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu Muğla Şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

Kahvaltı programına İl Emniyet Müdürü Dilberoğl'nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Genalmaz, İl Müftüsü Yaşar ÇapıI, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve personel katıldı. Program, İl Müftüsünün şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için yaptığı dua sonrası sona erdi. - MUĞLA