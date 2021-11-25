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Son dakika haberi! İHA'nın haberinin ardından hastane yönetimi harekete geçti - Son Dakika

Son dakika haberi! İHA'nın haberinin ardından hastane yönetimi harekete geçti

25.11.2021 10:22
Son dakika haberi! İHA'nın haberinin ardından hastane yönetimi harekete geçti

Son dakika haber... İHA'nın "Kaldırıma park, hastalara zor anlar yaşatıyor" başlıklı haberinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi harekete geçti.

İHA'nın "Kaldırıma park, hastalara zor anlar yaşatıyor" başlıklı haberinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi harekete geçti.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 570 araç kapasiteli otoparkında yer bulamayan veya hastaneye daha çabuk gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarını giriş kapısına yakın kaldırımlara park ediyor. Bu durum hastalara zor anlar yaşatırken, yayalar kaldırımda yürüyemiyor. Vatandaşlar kaldırımlara araç park edilmemesi için önlem alınmasını isterken, sürücüler de otoparkta yer bulamadıklarını hatta hastanenin yanında bulunan mezarlık alanına araçlarını park ettiklerini söylüyor. Bu durumun "Kaldırıma park, hastalara zor anlar yaşatıyor" başlıklı haberle gündeme taşınmasının ardından hastane yönetimi harekete geçti. Hastanenin güvenlik görevlileri bu alandaki tüm araçları kaldırarak, kaldırımlara araç park edilmesini önlüyor. - BİLECİK

Son dakika haberi! İHA'nın haberinin ardından hastane yönetimi harekete geçti
Son dakika haberi! İHA'nın haberinin ardından hastane yönetimi harekete geçti

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İhlas Haber Ajansı, Tragger, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! İHA'nın haberinin ardından hastane yönetimi harekete geçti - Son Dakika


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