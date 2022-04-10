Son dakika haberi | Kavga ihbarında bulunup, polislerin gününü kutladılar - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kavga ihbarında bulunup, polislerin gününü kutladılar

10.04.2022 23:35
Son dakika haberi | Kavga ihbarında bulunup, polislerin gününü kutladılar

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da bir işletme, bulundukları kavga ihbarından dolayı olay yerine gelen polislerin 10 Nisan Polis Haftasını kutladı.

Adıyaman'da bir işletme, bulundukları kavga ihbarından dolayı olay yerine gelen polislerin 10 Nisan Polis Haftasını kutladı.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bir işletmenin sahibi olan Mustafa Tümsavaş ve işletme çalışanları, işletmelerinde kavga çıktığına dair 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga için geldikleri işletmede, pasta sürprizi ile karşılaştı. Polis ekipleri yapılan sürprizden dolayı işletme sahibi ve çalışanlarına teşekkür etti. İşletme sahibi Mustafa Tümsavaş, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla, gece gündüz demeden görev başında olan ve her daim cansiperane çalışan polislere böyle bir sürpriz yapmanın sevinci içerisinde olduklarını söyledi. - ADIYAMAN

Son dakika haberi | Kavga ihbarında bulunup, polislerin gününü kutladılar

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Alacak verecek kavgasına polis müdahale etti Alacak verecek kavgasına polis müdahale etti Son dakika haber | Adıyaman'da 10 Nisan Polis Haftası kutlanıyor Son dakika haber | Adıyaman'da 10 Nisan Polis Haftası kutlanıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Kavga ihbarında bulunup, polislerin gününü kutladılar - Son Dakika


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