Son dakika haberi: Kayseri'de şehit babalarına "Babalar Günü" ziyareti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçek, Büyükkılıç ve Taşan, Babalar Günü'nde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın babası Osman Delibaş ile Kayseri'de silahlı saldırı sonucu şehit düşen polis memuru İlhan Odabaşı'nın babası Ahmet Odabaşı'na ziyarette bulundu.

Tüm şehitler için dua edilen ziyaretlerde, şehit babalarının Babalar Günü tebrik edildi.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, "Evlatları için 'Vatan sağ olsun' diyen Şehit Ömer Delibaş'ın babası Osman Delibaş ve Şehit İlhan Odabaşı'nın babası Ahmet Odabaşı ve ailelerini ziyaret ettik. Bu vesileyle başta şehit babaları olmak üzere vatana, millete hayırlı evlat yetiştirme gayretinde olan babalarımızın Babalar Günü'nü en içten duygularımla bir kez daha kutlarım." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da eşlik etti.