Son dakika haberi: Kayseri'de şehit babalarına "Babalar Günü" ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Kayseri'de şehit babalarına "Babalar Günü" ziyareti

19.06.2022 17:16
Son dakika haberi: Kayseri'de şehit babalarına "Babalar Günü" ziyareti

Son dakika haberler... Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçek, Büyükkılıç ve Taşan, Babalar Günü'nde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın babası Osman Delibaş ile Kayseri'de silahlı saldırı sonucu şehit düşen polis memuru İlhan Odabaşı'nın babası Ahmet Odabaşı'na ziyarette bulundu.

Tüm şehitler için dua edilen ziyaretlerde, şehit babalarının Babalar Günü tebrik edildi.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, "Evlatları için 'Vatan sağ olsun' diyen Şehit Ömer Delibaş'ın babası Osman Delibaş ve Şehit İlhan Odabaşı'nın babası Ahmet Odabaşı ve ailelerini ziyaret ettik. Bu vesileyle başta şehit babaları olmak üzere vatana, millete hayırlı evlat yetiştirme gayretinde olan babalarımızın Babalar Günü'nü en içten duygularımla bir kez daha kutlarım." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da eşlik etti.

YORUMLAR
500
Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek Gesi Bağları türküsünü söyledi Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek Gesi Bağları türküsünü söyledi Kayseri'de 'Hayatımız İletişim' semineri verildi Kayseri'de 'Hayatımız İletişim' semineri verildi
Kaynak: AA

Babalar Günü, Gökmen Çiçek, Kayseri, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Kayseri'de şehit babalarına 'Babalar Günü' ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Pirlo'dan ilk transfer! Semih Kaya, Karagümrük ile anlaşmaya vardı
16:28 Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! 59 yaşındaki oyuncu sırrını açıkladı
16:26 2012'de eşini öldüren koca, ahırdaki gizli bölmede yakalandı
16:24 Yeşil sahalara veda ediyor! İşte Arda'nın Galatasaray'daki yeni görevi
16:00 Kimi babasını, kimi çocuğunu paylaştı! Ünlüler Babalar Günü'nü bu mesajlarla kutladı...
15:57 Görevli polis, kimliğini unutan öğrencinin ailesine ulaşmak isteyince alınan cevap yürek burktu: Annemle babam vefat etti
15:45 Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
15:44 Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı"
15:38 Suriye'de bombalar patladı! Rus Hava Kuvvetleri ABD'nin üssüne saldırdı, bölgeye F-16 savaş uçakları gönderildi
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 17:45:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kayseri'de şehit babalarına "Babalar Günü" ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement