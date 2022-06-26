Son dakika haberi... Konya'da Türk İslam Dünyası Şehit ve Gazi Aileleri Buluşması gerçekleştirildi

Konya'da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nce Türk İslam Dünyası Şehit ve Gazi Aileleri Buluşması düzenlendi. Programa telefonla bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm şehit aileleri ve gazilerin 24 saat emrinde olduklarını söyledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından düzenlenen program Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonla bağlandı. Bakan Süleyman Soylu, "Şu anda Konya'dasınız. Bize büyük emanetler bırakan Hazreti Mevlana'nın diyarındasınız. Bir tarafta Hacı Bayramı Veli Hazretleri, bir tarafta Eyüp Sultan Hazretleri var. Diğer tarafta Veysel Karani Hazretleri, bir tarafta Hacı Bektaşı Veli Hazretleri var. Biz büyük coğrafyanın çocuklarıyız. Biz başkalarının topraklarına gözümüzü diktiğimiz için değil, tam tersi herkesin kendi coğrafyasında huzur içinde yaşamasını temin etmek için bir gayretin içerisindeyiz. Biz Avrupalı değiliz, biz Batılı değiliz, Amerika'nın ve Avrupa'nın sömürge ülkeliğini yapanlardan değiliz. Dünyanın neresinde olursa olsun ilayı kelimetullahı, hakkı, adaleti, hakkaniyeti, vicdanı, merhameti, şefkati ortaya koyan bir medeniyetin evlatlarıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bütün dünyaya ısrarla bunu anlatmaya çalışıyor. Çünkü bu milletimizin, ecdadımızın sesidir, bu gelecek nesillerimize bıraktığımız emanettir. Etrafımızdaki coğrafyada olup biteni hepimiz takip ediyor ve izliyoruz. Dünyanın buna nasıl sessiz kaldığını takip ediyor ve izliyoruz. Zengin ülkelerin nasıl seyrettiğini hepimiz takip ediyor ve izliyoruz. Biz belki dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama son dört yıldır dünyada insani yardımlarda birinci ülkeyiz. Etrafımızdaki coğrafyada ve dünyada ne olursa olsun sessiz kalmayan ülkeyiz. Haksızlığa, zulme, kötü davranışlara sırtını dönmeyen bir ülkeyiz. Allah sizden razı olsun. Yanınızda olmak, sizin yanınızda bulunmaktan şereflenmek isterdik ama Cenabı Allah bu akşam nasip etmedi inşallah en kısa sürede birlikte olmak nasip olur" dedi. Bakan Soylu, tüm şehit aileleri ve gazilerin 24 saat emrinde olduklarını söyledi.

"Şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Konya'nın Anadolu'nun kalbi olduğunu belirten Vali Vahdettin Özkan, "Konya öteden beri mazisinde hep ilmin, irfanın cari olduğu bir beldemiz. Böyle mübarek bir belde bu türden ilmi, irfanı, şahadet kurumunu en iyi algılamış, yaşamış, Selçuklular'ın kuruluşundan beri bu şehadet şerbetiyle toplumun, birliğin, bütünlüğün harcı olmuş bir şehirdir. Böyle bir toplantının Konya'da olmasını çok anlamlı buluyorum. Büyükşehir Belediyemiz, merkez ilçe belediyelerimiz böyle bir faaliyet için yarış içerisine girip müracaatta bulundu. Bu manevi hizmetler için şehit yakınlarımıza, gazilerimize yönelik böyle bir kıymetin biliniyor olması şehir açısından çok büyük bir kıymet olduğunu ifade etmek istiyorum. Elbette şehrin yöneticileri, belediyeleri, merkezi temsilcilerinin sizin duanıza, maneviyatınıza ihtiyacı var. Bu bizim esasen toplumsal birliğimizin, bütünlüğümüzün harcıdır. Eğer biz şehadet kurumunu unutursak, gazilerimizi unutursak bu birliğimizin, bütünlüğümüzün, medeniyetimizin, inancımızın zafiyetiyle ilgili bir konudur. Dolayısıyla bu şehirde, bu iman, bu vicdan hep ola gelmiştir. Bütün temennimiz, duamız Anadolu'nun bütününde bu inancın devam etmesidir. Şehit yakınlarımıza, gazilerimize bunların kutsiyetine inanma ve bunu refleks haline getirmek bizim en büyük harcımızdır. Şehrimize şeref verdiniz. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz bizim en kutsi emanetimizdir. İnşallah bütün dünyada, Türk İslam aleminde bu toplantı birliği, beraberliği daha da pekiştirmeye vesile olacaktır diye ümit ediyorum. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili çok yüksek derecede bir hassasiyetin devlet yöneticilerimizde olması önemli. İçişleri Bakanımız yangın bölgesinde bütün o hengamenin içinde buraya canla başla gelmek istedi. Yetişemeyince telefonla da olsa mutlaka ailelerimizle hasbihal edelim dedi. Diğer bakanlarımız da aynı duygular içinde. Allah şehitlerimizin şefaatine cümlemizi dahil etsin diye dua ediyoruz. Gazilerimize sağlık, sıhhat diliyoruz. Bizce ifa edilecek bir hizmet olursa emre amadeyiz" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık da, programda kendilerine destek veren başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere herkese teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu da, şehit ailelerinin her isteğinin kendileri için bir emir olduğunu ifade etti.

Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol mensupları, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - KONYA