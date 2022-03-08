Son dakika haberi: Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden kadın personele kahvaltı sürprizi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden kadın personele kahvaltı sürprizi

08.03.2022 13:15
Son dakika haberi: Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden kadın personele kahvaltı sürprizi

Son dakika haberine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın personeller kahvaltıda bir araya geldi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın personeller kahvaltıda bir araya geldi.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltı sürprizi kadın personeller tarafından memnuniyetle karşılandı. Kahvaltıda kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Kahvaltı sonunda İlçe Emniyet Müdürü ve büro amirleri tarafından kadın personellere 'her kadın çiçektir' mottosu ile karanfil dağıtıldı. - MUĞLA

Son dakika haberi: Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden kadın personele kahvaltı sürprizi
Son dakika haberi: Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden kadın personele kahvaltı sürprizi
Son dakika haberi: Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden kadın personele kahvaltı sürprizi
Son dakika haberi: Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden kadın personele kahvaltı sürprizi
Son dakika haberi: Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden kadın personele kahvaltı sürprizi
Son dakika haberi: Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden kadın personele kahvaltı sürprizi

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Köyceğiz, Hisarcık, Muğla, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden kadın personele kahvaltı sürprizi - Son Dakika


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