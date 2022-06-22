Son dakika haberi... Sağlık ocağı ile Afrika'da Şehit Ömer Halis Demir adı yaşatılıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sağlık ocağı ile Afrika'da Şehit Ömer Halis Demir adı yaşatılıyor

22.06.2022 09:15
Son dakika haberi... Sağlık ocağı ile Afrika'da Şehit Ömer Halis Demir adı yaşatılıyor

Son dakika haber... Şefkat Eli Derneği, Afrika'nın Çad ülkesinde açtığı sağlık ocağında Şehit Ömer Halis Demir'in adını yaşatıyor.

Şefkat Eli Derneği, Afrika'nın Çad ülkesinde açtığı sağlık ocağında Şehit Ömer Halis Demir'in adını yaşatıyor.

Afrika'nın Çad ülkesine, Şehit Ömer Halis Demir adına yapılan sağlık ocağının açılışı gerçekleşti. Afrika'daki ihtiyacı olan insanların sağlık haklarından yararlanabilmeleri adına Şehit Ömer Halis Demir adı verilen sağlık ocağı ile yardımcı olunuyor. Dernek, bu hizmeti ile Afrika'daki vatandaşlara sağlık konusunda yardımcı oluyor.

Yapılan çalışmalar hakkında şu bilgiler verdi:

Çad ülkesinde, 6 odalı 26 bin kişiye verilecek olan sağlık hizmeti için sağlık ocağı açıldı. Afrika'da açılan sağlık ocağı ile birlikte bütün Afrikalı vatandaşlar, sağlık hizmetinden faydalanabiliyor. Şefkat Eli Derneği, Afrika'daki tüm vatandaşlara yardımcı olmaya ve sağlık konusunda onlara destek olmayı planlıyor. Özellikle sağlık konusunda yardıma muhtaç olan Afrikalı vatandaşlar sağlık ocağının açılması ile birlikte sevinç yaşadı.

6 odalı sağlık ocağı hizmette

Şehit Ömer Halis Demir Sağlık Ocağı toplamda 225 metrekarelik bir alan üzerine inşa edildi. 6 odalı olarak açılan sağlık ocağı Afrika'da yardıma muhtaç olan ve sağlık hizmetine gereksinim duyan vatandaşlara hizmet sunmaya başlayacak. Sağlık ocağında hastaların genel durumu ile alakalı muayene hizmetleri ve tedavi hizmetleri sunulacak.

Yeterli düzeyde olmaya çalışılan sağlık ocağı Afrikalı vatandaşlar için sağlık haklarını da beraberinde getiriyor. Hastalarla alakalı muayeneler yapıldıktan sonra ise hastalar gerekli alanlara sevk edilerek tamamen hijyenik şekilde gerekli alanlara yönlendirilecek. Şefkat Eli Derneği öncülüğünde başlatılan hizmet, pek çok Afrikalı vatandaşların yüzünü güldürdü.

Sağlık ocağında eczane hizmeti

Afrika'daki vatandaşların ilaçları kolay temin edebilmesi adına dernek tarafından eczanelerin açılması da düşünüldü. Sağlık ocağının içerisinde muayeneler haricinde acil odası ve doğumhane gibi odalar da var. Eczane hizmetiyle birlikte doktorların verdiği ilaçları kısa süre içerisinde çabucak temin etmek de mümkün hale geliyor.

Sağlık ocağının içerisinde doktorların rahat etmesi adına, onların dinlenebileceği özel odalar da bulunuyor. Hastalar için de ayrı olarak özel bir bekletme odası da mevcut. Dernek, burada doktorlar ve gelen hastalar için her detayı düşündü. Dernek sağlık ocakları ile en iyi hizmete sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca sağlık ocaklarının dışında da dernek, farklı ve yeni yardım kampanyalarına da imza atmak için hazırlıklar yapmaya devam ediyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Sağlık ocağı ile Afrika'da Şehit Ömer Halis Demir adı yaşatılıyor - Son Dakika

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