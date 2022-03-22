Son dakika haberi... Şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi

22.03.2022 11:07
Son dakika haberi... Şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi

Son dakika yerel haberi: DÜZCE (İHA) – Van'da 5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ afeti sonucunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın ailesine, devlet övünç madalyası verildi.

DÜZCE (İHA) – Van'da 5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ afeti sonucunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın ailesine, devlet övünç madalyası verildi.

İki yıl önce Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde minibüste kalanların kurtarıldığı esnada çevre güvenliği alan askeri personelin üzerine düşen çığ sonrasında şehit olan Düzceli Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi. Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, Özgür Işık'ın anne ve babasına Devlet Övünç Madalyası ve Beraatını teslim etti. - DÜZCE

Son dakika haberi... Şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi
Son dakika haberi... Şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi

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Uzman Çavuş, Jandarma, Düzce, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi - Son Dakika


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