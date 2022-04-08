Son dakika haberi... Şehitler dualarla anıldı - Son Dakika

Yozgat'ta Emniyet teşkilatının kuruluşunun 177'inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" münasebetiyle şehitleri anma programı düzenlendi.

Yozgat şehitliğinde düzenlenen programa Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, İl Müftüsü Ali Gülden, POMEM Öğrencileri ve şehit aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tüm şehitler için dualar edildi.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Müdürü Zafer Kişi tarafından şeref defteri imzalandı.

Burada POMEM Müdürü Zafer Kişi yaptığı konuşmada, "Aziz şehitlerimiz Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle huzurlarınızda bulunuyoruz. Manevi mirasımızı daime kalplerimizde hissettiğimiz ve geride kalan ailelerinizi emanet bildiğimiz sizler vatanı ve milletin bölünmez bütünlüğü huzuru ve güvenliği uğruna gözünü kırpmadan şahadete yürüdünüz. Bu anlamlı günümüzde sizleri minnetle ve saygıyla yad ediyoruz. Sizden aldığımız manevi güç ile bu şerefli mesleği icra ediyor ve her devraldığımız mirasınızı emanet edeceğimiz bilinçli, çalışkan idealist Türk polisleri yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Emanetiz emin ellerde ruhunuz şad olsun" şeklinde konuştu.

Daha sonra katılımcılar tarafından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. - YOZGAT