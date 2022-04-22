Son dakika haberi: Şehrin hastanesi 23 Nisan'da minik kalplerin idaresinde - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şehrin hastanesi 23 Nisan'da minik kalplerin idaresinde

22.04.2022 23:56
Son dakika haberi: Şehrin hastanesi 23 Nisan'da minik kalplerin idaresinde

Son dakika haber: İki yıldan fazla süren pandemi sürecinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'nde çocuk hastalarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

İki yıldan fazla süren pandemi sürecinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'nde çocuk hastalarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde temsili olarak hastanedeki çocuk hastalar Başhekim Prof. Dr. Emin Silay'ın makamına oturdular. Başhekim Prof. Dr. Emin Silay, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın beden sağlığı kadar ruh sağlığını da çok önemsiyoruz. Onların gelişimi ve mutluluğu için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün burada tedavi altında olmalarından dolayı bayram kutlamalarından mahrum olmasınlar diye onlara bu programı düzenledik. Çocuklarımız mutlu olursa dünyamız daha güzel olur" dedi.

Programda Başhekim Prof. Dr. Emin Silay ve beraberindeki idareciler, ATM Sağlık Grup Yöneticileri, çocuk hastalıkları doktorları, çocuk gelişimi uzmanları ve hastanenin gülen yüzü küçük kalpler eğlence ekibi hep birlikte çocuk hastalıkları servislerinde yatarak tedavi gören çocukları ziyaret ederek, nötropenik hastalara uygun olarak hazırlanan hamburger ve kurabiyeleri ikram etti. Öğle yemeği servisi esnasında düzenlenen programda garsonlara palyaço kıyafeti giydirildi. Ellerinde hediyelerle hastane idarecilerini ve palyaço kıyafetli garsonları karşılarında gören çocuklar, sevince boğuldu. Ardından çocuk poliklinikleri ve çocuk acil servisi ziyaret edilerek yine çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılarak bayramları kutlandı.

Programın devamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından gelen ekipler hastane bahçesinde bayram kutlamaları yaparak, çocuk hastalara yatarak tedavi gördükleri için okullarında kutlama yapamamalarının eksikliğini hissettirmemek adına bayram coşkusunu yaşattı. - KAYSERİ

Son dakika haberi: Şehrin hastanesi 23 Nisan'da minik kalplerin idaresinde
Son dakika haberi: Şehrin hastanesi 23 Nisan'da minik kalplerin idaresinde
Son dakika haberi: Şehrin hastanesi 23 Nisan'da minik kalplerin idaresinde
Son dakika haberi: Şehrin hastanesi 23 Nisan'da minik kalplerin idaresinde
Son dakika haberi: Şehrin hastanesi 23 Nisan'da minik kalplerin idaresinde
Son dakika haberi: Şehrin hastanesi 23 Nisan'da minik kalplerin idaresinde
Son dakika haberi: Şehrin hastanesi 23 Nisan'da minik kalplerin idaresinde

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Şehrin hastanesi 23 Nisan'da minik kalplerin idaresinde - Son Dakika


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