Bursa'nın İnegöl Vehbi Koç İlkokulu'ndan emekli sınıf öğretmeni Selma Küçük dün hayatını kaybetti.
"Kalpten Kalbe Yoldur Okumak" adını verdiği projesiyle topladığı kitapları Türkiye'nin 81 ilinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırarak örnek olan Küçük, akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük'ün ölümü, eğitim camiasını yasa boğdu.
Küçük'ün cenazesi, Hacılutfullah Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Alanyurt Mezarlığı'na defnedildi. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Son dakika haberi! Selma öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika