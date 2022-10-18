Son dakika haberi! Selma öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Selma öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi

18.10.2022 00:58
Son dakika haberi! Selma öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi

Son dakika haber... Bursa'nın İnegöl Vehbi Koç İlkokulu'ndan emekli sınıf öğretmeni Selma Küçük dün hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl Vehbi Koç İlkokulu'ndan emekli sınıf öğretmeni Selma Küçük dün hayatını kaybetti.

"Kalpten Kalbe Yoldur Okumak" adını verdiği projesiyle topladığı kitapları Türkiye'nin 81 ilinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırarak örnek olan Küçük, akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük'ün ölümü, eğitim camiasını yasa boğdu.

Küçük'ün cenazesi, Hacılutfullah Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Alanyurt Mezarlığı'na defnedildi. - BURSA

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Kovalamacada yakalanan alkollü sürücü: 'Ben sürmüyordum' Kovalamacada yakalanan alkollü sürücü: 'Ben sürmüyordum' Selma öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi Selma öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi
Kaynak: İHA

Türkiye, İnegöl, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Selma öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

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