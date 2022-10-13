Son dakika haberi! Su seviyesi düşen kanalda onlarca balık öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Su seviyesi düşen kanalda onlarca balık öldü

13.10.2022 23:07

Son dakika haberleri: Su seviyesi düşen kanalda onlarca balık öldü Çorum'un Osmancık ilçesinde su seviyesi düşen sulama kanalında balık ölümleri yaşanmaya başladı.

Su seviyesi düşen kanalda onlarca balık öldü

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde su seviyesi düşen sulama kanalında balık ölümleri yaşanmaya başladı.

Çorum'un Osmancık ilçesi Güney Mahallesi'nden başlayıp, Kızılırmak Mahallesi'nden geçerek Kızılırmak Nehri'ne ulaşan sulama kanalının Cumhuriyet ve Yazı Mahallesi bölümünde balık ölümleri yaşanmaya başladı. Balık ölümlerinin meydana geldiği mahallelerde yaşayan vatandaşlar, kanaldaki su seviyesinin düşmesiyle balıkların kıyıya vurduğunu söyledi. Endişelendiklerini söyleyen vatandaşlar, kanaldaki yosun ve balçıkların temizlenmesini istedi.

Öte yandan, Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kanaldan numune alındığı ve balık ölümlerinin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

(MMY-BÖ-MK-ŞG-NSO-Y)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Su seviyesi düşen kanalda onlarca balık öldü - Son Dakika

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