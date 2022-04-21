Son dakika haberi! Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik şehit ailesiyle iftar yaptı - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, eşi Nezihe Çelik ile birlikte İdlib şehidi Muhammet Yılmaz'ın ailesiyle iftar yaptı.

Şehidin babası Hüseyin, annesi Hatice ve oğlu Emre ile sohbet eden Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, ailenin taleplerini dinledi.

Bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ali Çelik, misafirperverliğinden dolayı şehidin ailesine teşekkür etti.

"Biz büyük bir aileyiz" diyen Vali Çelik, "Devletimiz ve milletimiz her zaman şehitlerimizin kıymetli emanetleri ailelerinin yanında. Rabbim kıymetli ailelerimizin gönüllerini hoş, ömürlerini bereketli eylesin. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA