Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, dün DSİ Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, 56 Bölge ve İl Veteriner Hekimleri Odası Başkanı'nın katılımlarıyla 22 Aralık Çarşamba Günü Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi. DSİ Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ev sahipliği yaptı.

Toplantıda, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Veteriner Hekimleri Odası Başkanları'nın talepleri Pakdemirli ile paylaşıldı.

Talepler içerisinde yer alanlar arasında, "Veteriner hekimlerin sağlık meslek grubunda olduğu gerçeği göz ardı edilmemesi, yerli Covid-19 TURKOVAC aşısını üreterek hizmete sunan bilim insanının bir virolog veteriner hekim olduğunu dikkate alarak TBMM'nin gündeminde olan sağlık çalışanlarına yapılması planlanan iyileştirmelerle ilgili yeni kanuni düzenleme kapsamına veteriner hekimler de dahil edilmesi. Serbest veteriner hekimlerde dahil tüm veteriner hekimler Fiili Hizmet Zammından (Yıpranma Payı) yararlanması. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Veteriner Hekim İstihdamı artırılması ve bir an önce veteriner hekim alımı yapılması. E-Reçete, İTS ve ATS uygulamalarındaki tüm problemlerin çözülmesi, gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmesi" bulunuyor.

Bakan Pakdemirli, veteriner hekimlerin hizmetlerinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, bu taleplerle ilgili çalışmaların bir an önce sonuçlandırılmasının talimatını verdi.

Toplantıda, Bakan Yardımcısı, Hayvancılık, Gıda ve Kontrol Personeli, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürleri, Strateji Geliştirme Başkanı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı ile Bakanlığın ilgili birimlerinden yetkililer yer aldı. - ANKARA