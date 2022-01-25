Üye Girişi
Son dakika haberleri | 28 yıl önce 11'i çocuk toplamda 21 kişinin katledildiği Ormancık şehitleri törenle anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | 28 yıl önce 11'i çocuk toplamda 21 kişinin katledildiği Ormancık şehitleri törenle anıldı

25.01.2022 17:03
Son dakika haberleri | 28 yıl önce 11'i çocuk toplamda 21 kişinin katledildiği Ormancık şehitleri törenle anıldı

Son dakika haberi: Mardin'de, PKK terör örgütü tarafından 28 yıl önce 11'i çocuk toplamda 21 kişinin katledildiği Ormancık şehitleri törenle anıldı.

Mardin'de, PKK terör örgütü tarafından 28 yıl önce 11'i çocuk toplamda 21 kişinin katledildiği Ormancık şehitleri törenle anıldı.

Mardin'in Savur ilçesine bağlı Ormancık Akyürek köyünde 28 yıl önce PKK terör örgütünün yaptığı saldırı sonucunda 11'i çocuk, 10'u yetişkin olmak üzere toplamda 21 kişi şehit edilmişti. Ormancık şehitleri, Savur Kaymakamlığı'nın düzenlediği törenle anıldı. Törene Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Kaya, Savur İlçe Jandarma Komutanı Hasan Hüseyin Aydın, Savur Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Şerif Yıldız ve MHP Savur İlçe Başkanı Abbas Oğuz ve şehit yakınları katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi.

Bugün Hüzün'ün üzüntünün tazelendiği bir gün olduğunu söyleyen Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Kaya, "Bugün, 21 vatandaşımızı 28 yıl önce şehit verdiğimiz bir gün. Burada Savur'un Ormancık mahallesinde 1994 yılında PKK terör örgütü tarafından 21 vatandaşımız hunharca katledilmiştir. Her yıl onları yad etmek adına burada toplanıyoruz. Resmi bir program düzenliyoruz. Bugün de tabi 2-3 gün gecikmeli oldu iklim muhalefetinden dolayı. Bugün onu icra edeceğiz inşallah. Çok üzücü bir olay. 2 yaşındaki çocuktan tutun kadınına, yaşlısına kadar bütün aileyi maalesef hunharca katletmiştir PKK terör örgütü. Bu topraklar terörden, anarşiden, fitne ve fesattan çok çekti. Buradaki halkımız çok ıstıraplar yaşamış. Bazıları buraları terk ederek yabancı diyarlara göç etmek zorunda kalmış. Burada kalanlar da tabii ki bir mücadele içine girmişler" dedi.

Ormancık katliamında aile içerisinde güvenlik korucusu olarak muvazzaf olan 4 kişinin de Şehit olduğunu belirten Kaymakam Kaya, "Dolayısıyla PKK terör örgütü de 21 Ocak 1994 yılında kalabalık bir grupla bir saldırı düzenliyorlar ve maalesef vatandaşlarımızın hepsini çocuğuna bakmadan 2 yaşındaki çocuklarda var maalesef hepsini şehit ediyorlar. Bizler bu vatanda birlik, beraberlik ve huzur içerisinde kardeşçe, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'i, Arnavut'u, Rum'u, Süryani'si, Ermeni'si vesaire akvam ile hiçbir ayrım yapmadan huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Bunu bin yıldır başarmış bir milletiz ve bundan sonra da başarmaya muktediriz. Birlik ve beraberliğimize hiçbir terör örgütü bozamaz. Bu topraklarda tarih boyunca birçok terör örgütü faaliyet göstermiş birliğimize kast eden birçok örgütler vuku bulmuş faaliyet yürütmüşler buralarda ancak hiçbiri muvaffak olamamış. Bundan sonra da başarılı olamayacaklar. Biz inşallah birlik ve beraberliğimizi sağlam tuttuktan sonra kardeşliğimizi bozmadıktan sonra bu topraklarda her zaman huzur refah barış ve güçlü bir devlet devam edecektir inşallah" ifadelerinde bulundu.

"Vatansız ve devletsiz hiçbir şey vücuda gelmez"

Huzuru, düzeni, kamusal refahı hiçbir zaman sağlayamazsınız, her şeyden önce güçlü bir devletin olması lazım şeklinde vurgu yapan Kaymakam Kaya, "Artık vatandaşlarımız bunun bilincinde. Hiç kimse artık terör örgütlerine kanmıyorlar, onların sözlerini aldanmıyorlar. Vatandaşlarımız artık bölgeye dönmüş durumda. Burada kendilerine yeni evler yapıyorlar. Geriye doğru bir göç söz konusu ve inşallah bu topraklarda huzur refah selamet bundan sonra da devam edecektir. Bu vesile ile ben tekrar başta Ormancık şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyor, yakınları da sabır diliyorum. Gözleri arkada kalmasın vatan ve devlet emin ellerde. Bu topraklar asla teröre, dış güçlere, dış düşmanlara iç düşmanlara asla teslim edilmeyecektir" diye konuştu.

Bu anma töreni çok anlamlı bir gün olduğunu bildiren Savur Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Şerif Yıldız, "1994 yılında Ormancık Akyürek köyümüze 4 bir tarafı terör örgütü tarafından sarılarak 21 vatandaşımızı çoluk çocuk, kadın demeden şehit ettiler. Bunun canlı şahidi olarak biz burada göreve gelirken hepsini gördük. PKK terör örgütünü lanetliyoruz, kınıyoruz. Bir daha ülkemizde, milletimize, insanlarımıza böyle bir olaylarının olmamasını temenni ediyoruz. PKK terör örgütünü lanetliyoruz" şeklinde konuştu. - MARDİN

Son dakika haberleri | 28 yıl önce 11'i çocuk toplamda 21 kişinin katledildiği Ormancık şehitleri törenle anıldı
Son dakika haberleri | 28 yıl önce 11'i çocuk toplamda 21 kişinin katledildiği Ormancık şehitleri törenle anıldı
Son dakika haberleri | 28 yıl önce 11'i çocuk toplamda 21 kişinin katledildiği Ormancık şehitleri törenle anıldı
Son dakika haberleri | 28 yıl önce 11'i çocuk toplamda 21 kişinin katledildiği Ormancık şehitleri törenle anıldı
Son dakika haberleri | 28 yıl önce 11'i çocuk toplamda 21 kişinin katledildiği Ormancık şehitleri törenle anıldı
Son dakika haberleri | 28 yıl önce 11'i çocuk toplamda 21 kişinin katledildiği Ormancık şehitleri törenle anıldı

YORUMLAR
500

Mardin, Şehit, Terör, PKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | 28 yıl önce 11'i çocuk toplamda 21 kişinin katledildiği Ormancık şehitleri törenle anıldı - Son Dakika


Gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da dün geceki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 derece ölçülmüş Gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da dün geceki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 derece ölçülmüş         
17:42
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait         
14:19
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş         
12:24
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada         
11:54
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
17:33 Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!
17:28 Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü
17:11 Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü
16:57 Nüfus Müdürlüğü'nde korkutan anlar yaşandı! Kadın memura hakaret edip, erkek memura kafa attı
16:55 Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki ilk icraatı taraftarı ikiye böldü
16:46 Son anket sonuçları ortaya koydu: Cumhur İttifakı son bir yılın en düşük seviyesinde!
16:40 El Salvador Başkanı Bukele'den yeni paylaşım: Ah Türkiyem
16:36 El Salvador Başkanı Bukele'nin Türkiye sevgisi: Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi
16:19 Fransız ekibiyle pazarlık mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
16:16 "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 17:50:00. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | 28 yıl önce 11'i çocuk toplamda 21 kişinin katledildiği Ormancık şehitleri törenle anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement