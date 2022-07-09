Son dakika haberleri | 96 yaşında şehit torununa koştu

Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri ve vatandaşlar Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti. 96 yaşındaki Mercan Temizyürek de sağlık sorunlarına aldırış etmeden şehit torununa dua etmek için şehitliğe geldi.

Kayseri'de Kurban Bayramı'nın birinci gününde şehit aileleri ve vatandaşlar Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyaretlerinde şehitlerin mezarlarını sulayan vatandaşlar daha sonra Kur'an-ı Kerim okudu. 2016 yılında Siirt'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nuh Kürşad Temizyürek'in 96 yaşındaki babaannesi Mercan Temizyürek, sağlık sorunlarına aldırış etmeden torununun mezarına gelerek dua etti. Mercan Temizyürek, gözyaşları içerisinde şehit torununa ağıt yakarak, maniler okudu.

Amca Sabri Temizyürek ise şehit yeğeninin ismini kendisinin koyduğunu söyleyerek, "Kürşad 5 Temmuz 2016'da izne gelmişti. 5 Temmuz'da nişanını yaptık. 15 Temmuz'da izinliydi. 15 Temmuz'da olaylar olunca 'Ben burada duramam. Benim bölüğüme gitmem lazım' dedi. 15 Temmuz'un sonunda bölüğüne gitti. Hain PKK'nın tuzağından şehit oldu. İsteyerek gitti. '15 Temmuz olunca ben yerimde duramam. Benim orada görevim var' dedi. Bayram ziyaretine geldik. Hasretimizi giderdik. 96 yaşında babaannesini getirdim. Hasretini giderdi. Allah vatana millete zeval vermesin. Allah vatanımızı bütün hainlerden korusun. Babaannesi her gün ağıt ağlıyor, maniler söylüyor. Bu tarif edilecek bir acı değil. Allah vatanımızı koruyan askerlerimize hayırlı uzun ömürler versin. Allah onları düşmanlarımızdan korusun. Sağlıklı, sıhhatli görevlerini yapsınlar. Anne ve babalarına sıhhatli geri dönsünler. Hepsini öpüyorum. Onlar da bizim evlatlarımız. Ben onları canı gönülden kucaklıyorum" dedi. - KAYSERİ