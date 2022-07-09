Son dakika haberleri | 96 yaşında şehit torununa koştu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | 96 yaşında şehit torununa koştu

09.07.2022 14:11
Son dakika haberleri | 96 yaşında şehit torununa koştu

Son dakika haberine göre Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri ve vatandaşlar Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri ve vatandaşlar Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti. 96 yaşındaki Mercan Temizyürek de sağlık sorunlarına aldırış etmeden şehit torununa dua etmek için şehitliğe geldi.

Kayseri'de Kurban Bayramı'nın birinci gününde şehit aileleri ve vatandaşlar Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyaretlerinde şehitlerin mezarlarını sulayan vatandaşlar daha sonra Kur'an-ı Kerim okudu. 2016 yılında Siirt'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nuh Kürşad Temizyürek'in 96 yaşındaki babaannesi Mercan Temizyürek, sağlık sorunlarına aldırış etmeden torununun mezarına gelerek dua etti. Mercan Temizyürek, gözyaşları içerisinde şehit torununa ağıt yakarak, maniler okudu.

Amca Sabri Temizyürek ise şehit yeğeninin ismini kendisinin koyduğunu söyleyerek, "Kürşad 5 Temmuz 2016'da izne gelmişti. 5 Temmuz'da nişanını yaptık. 15 Temmuz'da izinliydi. 15 Temmuz'da olaylar olunca 'Ben burada duramam. Benim bölüğüme gitmem lazım' dedi. 15 Temmuz'un sonunda bölüğüne gitti. Hain PKK'nın tuzağından şehit oldu. İsteyerek gitti. '15 Temmuz olunca ben yerimde duramam. Benim orada görevim var' dedi. Bayram ziyaretine geldik. Hasretimizi giderdik. 96 yaşında babaannesini getirdim. Hasretini giderdi. Allah vatana millete zeval vermesin. Allah vatanımızı bütün hainlerden korusun. Babaannesi her gün ağıt ağlıyor, maniler söylüyor. Bu tarif edilecek bir acı değil. Allah vatanımızı koruyan askerlerimize hayırlı uzun ömürler versin. Allah onları düşmanlarımızdan korusun. Sağlıklı, sıhhatli görevlerini yapsınlar. Anne ve babalarına sıhhatli geri dönsünler. Hepsini öpüyorum. Onlar da bizim evlatlarımız. Ben onları canı gönülden kucaklıyorum" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
'Kurban etleri ızgara ya da haşlama olarak tüketilmeli' 'Kurban etleri ızgara ya da haşlama olarak tüketilmeli' Son dakika: Acemi kasaplar hastanelik oldu Son dakika: Acemi kasaplar hastanelik oldu
Kaynak: İHA

Kartal Şehitliği, Kurban Bayramı, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | 96 yaşında şehit torununa koştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:05 Feci kaza! Tarlaya giren araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
14:04 Öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe'nin otopsi raporu çıktı!
13:31 Ünlülerden Kurban Bayramı paylaşımları
13:18 Kayıp sanılan adamın 12 yıl sonra evinde kemikleri bulunmuştu! Cinayet şüphesiyle ev sahibinin oğlu tutuklandı
13:17 Sri Lanka'da ekonomik krizden etkilenen halk hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı
13:07 Sosyal medyadan duyurdu! Bahar Candan'dan cinsel tercih açıklaması: Artık kadınlardan hoşlanıyorum
12:14 İslam düşmanı Geert Wilders'dan Kurban Bayramı ile ilgili skandal paylaşım: Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın
12:08 44 milyar dolarlık satış anlaşmasından çekilen Elon Musk, Twitter ile davalık oldu!
11:50 Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor
11:45 Kesilmekten kaçan boğa ekipleri peşine taktı! 10 km sonra dürbünlü tüfek ile bayıltıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 14:16:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | 96 yaşında şehit torununa koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement