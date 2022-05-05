Son dakika haberleri: Adana polisinden mezarlıkta, AVM'de, sokakta, yurtta KADES bilgilendirmesi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Adana polisinden mezarlıkta, AVM'de, sokakta, yurtta KADES bilgilendirmesi

05.05.2022 15:50
Son dakika haberleri: Adana polisinden mezarlıkta, AVM'de, sokakta, yurtta KADES bilgilendirmesi

Bir son dakika haberine göre Adana polisi, erkek şiddetinin önüne geçmek için mezarlık, AVM, sokak ve yurtlarda broşür dağıtıp KADES'i anlatarak kadınların uygulamayı telefonlarına yüklemesini sağladı.

Adana polisi, erkek şiddetinin önüne geçmek için mezarlık, AVM, sokak ve yurtlarda broşür dağıtıp KADES'i anlatarak kadınların uygulamayı telefonlarına yüklemesini sağladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES) yaygınlaşması amacıyla çalışmalarına hız verdi. Polis ekipleri Adana'nın 4 büyük mezarlığı olan Buruk, Kabasakal, Asri ve Küçük Oba mezarlıklarını ziyarete gelen kadınlara tek tek broşür dağıttı. Polisler kadınlara yasal haklarını anlatıp, KADES uygulaması hakkında bilgi verdi. Polis daha sonra da kadınların cep telefonlarına tek tek uygulamayı indirdi. KADES'in nasıl kullanılacağını da anlatan polis, tek tuşla polisin en geç 10 dakikada yanlarında olacağını söyledi. Polis memurları ayrıca AVM, sokakta ve yurtlarda da KADES uygulamasını anlatıp, feda edilecek tek bir kadının bile olmadığını dile getirdi. - ADANA

Son dakika haberleri: Adana polisinden mezarlıkta, AVM'de, sokakta, yurtta KADES bilgilendirmesi
Son dakika haberleri: Adana polisinden mezarlıkta, AVM'de, sokakta, yurtta KADES bilgilendirmesi
Son dakika haberleri: Adana polisinden mezarlıkta, AVM'de, sokakta, yurtta KADES bilgilendirmesi
Son dakika haberleri: Adana polisinden mezarlıkta, AVM'de, sokakta, yurtta KADES bilgilendirmesi
Son dakika haberleri: Adana polisinden mezarlıkta, AVM'de, sokakta, yurtta KADES bilgilendirmesi
Son dakika haberleri: Adana polisinden mezarlıkta, AVM'de, sokakta, yurtta KADES bilgilendirmesi

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Polis, Adana, KADES, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Adana polisinden mezarlıkta, AVM'de, sokakta, yurtta KADES bilgilendirmesi - Son Dakika


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