Son dakika haberleri... Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2 yeni doktor hasta kabulüne başladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2 yeni doktor hasta kabulüne başladı

10.03.2022 15:58
Son dakika haberleri... Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2 yeni doktor hasta kabulüne başladı

Gelen son dakika haberine göre Aydın Atatürk Devlet Devlet Hastanesi'nde 2 yeni doktor hasta kabulüne başladı.

Aydın Atatürk Devlet Devlet Hastanesi'nde 2 yeni doktor hasta kabulüne başladı.

Sağlık alanında sunduğu kaliteli hizmetlerden dolayı vatandaşların takdirini toplayan Aydın'da doktor kadrosu güçlendirmeye devam ediyor. Atatürk Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi ve göz hastalıkları bölümlerinde 2 yeni doktor göreve başladı. Hastanede Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Selçuk Köksal ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Rehşan Ünüvar hastaları kabul etmeye başladı. - AYDIN

Son dakika haberleri... Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2 yeni doktor hasta kabulüne başladı

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Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2 yeni doktor hasta kabulüne başladı - Son Dakika


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