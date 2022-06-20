Son dakika haberleri! Aydın jandarması Yenipazarlı kadınları KADES hakkında bilgilendirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Aydın jandarması Yenipazarlı kadınları KADES hakkında bilgilendirdi

20.06.2022 10:42
Son dakika haberleri! Aydın jandarması Yenipazarlı kadınları KADES hakkında bilgilendirdi

Son dakika yerel haberi: Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yenipazarlı kadınlara şiddetin tanım ve çeşitleri, şiddet mağdurlarının başvuru yöntemleri ve Kadın Acil Destek Hattı (KADES) uygulaması hakkında bilgi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yenipazarlı kadınlara şiddetin tanım ve çeşitleri, şiddet mağdurlarının başvuru yöntemleri ve Kadın Acil Destek Hattı (KADES) uygulaması hakkında bilgi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Yenipazar İlçesine bağlı mahallelerde bulunan okul ve camilerde kadınlarla buluşan Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından; şiddetin tanım ve çeşitleri, şiddet mağdurlarının başvuru yöntemleri, 6284 sayılı kanun çerçevesinde koruyucu ve önleyici tedbir kararlarından hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Kadın Acil Destek Hattı uygulaması hakkında da bilgi verilerek kadınların telefonlarına KADES uygulamasının yükletilmesi sağlandı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

KADES, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Aydın jandarması Yenipazarlı kadınları KADES hakkında bilgilendirdi - Son Dakika

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