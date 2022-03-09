Son dakika haberleri... Bakan Soylu, Denizli'nin yeni konsept nüfus müdürlüklerini paylaştı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli ve ilçelerinde bulunan nüfus müdürlüklerinin yeni konseptini sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden Denizli'nin yeni konsept nüfus müdürlüklerini paylaştı. Denizli'de İl Nüfus Müdürlüğü dahil 10 ilçenin nüfus müdürlüklerinin yeni konseptle hizmete hazır hale geldiği görüldü. Bakan Soylu paylaşımında, "Denizli ve ilçelerine, yeni konsept nüfus müdürlüklerimiz yakıştı mı? Yakıştı. Denizli'de, İl Nüfus Müdürlüğümüz ile birlikte 10 ilçe nüfus müdürlüğümüz, yeni konseptle hizmete hazır" sözlerine yer verdi. - DENİZLİ