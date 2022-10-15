Son dakika haberleri! Bakan Soylu: "Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti" - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bakan Soylu: "Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti"

15.10.2022 00:24
Son dakika haberleri! Bakan Soylu: "Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti"

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maden ocağındaki patlamada 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maden ocağındaki patlamada 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden kazasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Bakan Soylu, "2 ambulans uçak Zonguldak'taki havalimanına intikal etti. Burada sahra hastanesi oluşturuldu. Ambulansla Bartın'daki hastaneye intikal ettiriliyor. Hakikaten üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceğimiz üzüntü duyduğumuz tablo ile karşı karşıyayız. 110 kişi kardeşim çalışıyormuş, bunların bir kısmı patlamadan hemen sonra çıktı, bir kısmı kurtarıldı. Riskli bölgede 49 kardeşimiz kaldı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti, maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti, Allah rahmet eylesin. 7 kardeşimiz hastaneye intikal halinde. 3 kardeşimiz yoğun bakımda, diğerlerinin yaraları tedavi altında, yanık kısmı olanların İstanbul'a intikali gerçekleşiyor. Öncelikle aşağıda büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun" dedi.

Bakan Soylu, "İçeriden çıkarılan hastaneye intikal eden toplam sayı 21, 7 kişi yolda. Bu 21 kardeşimizin 14'ü hayatını kaybetmiş durumda. Bu bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

"İlk değerlendirmeler grizu patlaması şeklinde"

Bakan Dönmez ise, "Havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor, kısmı göçükler var. İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksiklik yok. İçeride bir devam eden yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir, anında müdahale etmek icap eder, o maksatla bulunduruluyor. Şu anda net bir netice yok. Biraz önce ifade ettim, ilk değerlendirmeler grizu patlaması şeklinde" dedi. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Zonguldak, Bartın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Bakan Soylu: 'Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti' - Son Dakika

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