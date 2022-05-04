Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Duran, savaş mağduru çocukların bayramını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Duran, savaş mağduru çocukların bayramını kutladı

04.05.2022 00:57
Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Duran, savaş mağduru çocukların bayramını kutladı

Son dakika haberlerine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Ukrayna'daki yetimhanelerden Sakarya'ya getirilen 113 yetim çocuğu ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Ukrayna'daki yetimhanelerden Sakarya'ya getirilen 113 yetim çocuğu ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Çocuklar ise, Duran'ı ellerinde Türk ve Ukrayna bayrakları ile 'Hoş Geldiniz' ve 'İyi Bayramlar' diyerek karşıladı.

Savaşın devam ettiği Ukrayna'daki yetimhanelerde bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 113 yetim çocuk ve 63 bakım personelinden oluşan 176 kişilik kafile, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir otele getirilmişti. Otelde kalmaya devam eden 113 yetim çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran ziyaret etti. Ziyarette Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Sakarya İl Müdür Yardımcısı Elif Yüce'de hazır bulundu.

Çocuklar ellerinde Türk ve Ukrayna bayrakları ile 'Hoş geldiniz', 'İyi Bayramlar' diyerek Bakan Yardımcısı Duran'ı karşıladı. Burada çocukların bayramlarını kutlayan Rıdvan Duran'a, Başkonsolos Nedilskyi, Türkiye'nin kendilerine gösterdiği ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Bugüne kadar 30 bine yakın sivil kaybettiklerini aktaran Nedilskyi, Ukrayna olarak 2014'te Rusya'nın Kırım işgalinden sonra BM'nin yapısının yanlış olduğunu savunduklarını da sözlerine ekledi.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Rıdvan Duran ise "Savaşa karşıyız. Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri devam ediyor, bu görüşmeler inşallah olumlu olur ve en kısa sürede yine huzur, barış ortamı sağlanır. Bizim dinimizde; yetimlerin dili, dini, rengi ve ırkına bakılmaksızın sahip çıkılır. Buradaki çocuklarımıza da elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde barış görüşmeleri devam ediyor, bunlar olumlu sonuçlanırsa inşallah en kısa süre içerisinde ülkenize dönebilirsiniz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Zelenski Türkiye'den sonra bu kez de Arnavutluk'a 'Rus turist' mesajı verdi Zelenski Türkiye'den sonra bu kez de Arnavutluk'a 'Rus turist' mesajı verdi

Sakarya, Ukrayna, Türkiye, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Duran, savaş mağduru çocukların bayramını kutladı - Son Dakika


Son Dakika
00:00 Çorlu Belediyesi'nin Atatürk fotoğraflı çöp kamyonları tepki çekti
23:58 Mülteci tartışması büyüyor! Göç İdaresi; Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu yapacak
23:56 25 gün önce kaybolmuştu: Zonguldaklı gencin cesedi ağaca asılı bulundu
23:31 Savaş yetmezmiş gibi bir de trafik kazası: Ukrayna'da 16 kişi öldü kazada öldü
23:30 Yapımcısı gözaltına alınan "Sessiz İstila" filminin masraflarını Ümit Özdağ karşılamış: Ben sipariş ettim, parasını verdim, senaryoyu onayladım
22:54 Zelenski Türkiye'den sonra bu kez de Arnavutluk'a "Rus turist" mesajı verdi
22:52 Halkı mültecilere karşı kışkırtmayı hedefleyen "Sessiz İstila" adlı filmin yapımcısı yakalandı
22:45 Trabzonsporlu Berat'ın taraftarla paylaştığı şampiyonluk sevinci böyle görüntülendi
22:42 CHP liderinden, Erdoğan'ın "1 milyon Suriyelinin gönderileceği" açıklamasına yanıt: Bırak bu hikayeleri, sınırdan akın akın kaçaklar geliyor
21:52 Türkiye'nin "dava atlası" çıkarıldı: Hangi ilde en çok neler dava konusu oluyor, boşanma rekoru hangi şehirde?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 01:07:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Duran, savaş mağduru çocukların bayramını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement