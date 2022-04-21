Son dakika haberleri... Başkan Ataç şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda buluştu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Başkan Ataç şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda buluştu

21.04.2022 10:56
Son dakika haberleri... Başkan Ataç şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda buluştu

Son dakika haber: Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programları devam ediyor. Son olarak düzenlenen iftar programına, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Programda ilk olarak konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, "Bugün, Ramazan'ın 19'uncu günü, Şehitler Haftası'nın da son günü. Bu anlamlı günde hepimizi bir araya getiren Ahmet Ataç Başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, şehit yakınları, gaziler ve ailelerini iftar sofrasında bir araya getirmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.

"Sizlerle beraber olmak bizim için övünç meselesi"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise, "Ramazan'ınız kutlu olsun. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Sizlerle beraber olmak bizim için övünç meselesi. Biz ne yapsak size borcumuzu ödeyemeyiz. Çünkü çektiğiniz sıkıntılar, acılar öyle katlanılacak şeyler değildir. Ben tekrar tekrar hepinize sabırlar diliyorum. Diliyorum artık bu ülkede şehit olmasın. Anneler ağlamasın. Bunların artık sonlanması en büyük dileğimdir. Sizleri gördüğüm için çok mutlu oldum. Her zaman beraber olacağız. Sizlere her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

"Sizlerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum"

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise, "Bu akşam sizlerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu ülkenin topraklarının güvende olması için sizler ve yakınlarınız çok büyük acılar çektiniz. Hala bu acılar çekilmeye devam ediyor. Ben, şehit haberlerini almadığımız güzel günlerde bir arada olmamızı diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlarken, Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a da bizleri bir araya getirdiği için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri... Başkan Ataç şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda buluştu
Son dakika haberleri... Başkan Ataç şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda buluştu
Son dakika haberleri... Başkan Ataç şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda buluştu
Son dakika haberleri... Başkan Ataç şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda buluştu
Son dakika haberleri... Başkan Ataç şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda buluştu

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Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Başkan Ataç şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda buluştu - Son Dakika


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