Son dakika haberleri! Emekliye ayrılan emniyet Müdürüne yemekli veda - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Emekliye ayrılan emniyet Müdürüne yemekli veda

23.06.2022 09:38
Son dakika haberleri! Emekliye ayrılan emniyet Müdürüne yemekli veda

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'nın Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz'ın emekli olmasından dolayı Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt tarafından veda yemeği verildi.

Malatya'nın Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz'ın emekli olmasından dolayı Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt tarafından veda yemeği verildi.

Emekli olan İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz için Doğanşehir Belediyesi tarafından Beypınarı Sosyal Tesislerinde veda yemeği düzenlendi. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, yemekte yaptığı konuşmada, "İlçemizin güvenliği için başarılı çalışmalara imza atan Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyoruz. İlçemizde göstermiş olduğu başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantısında sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz ise düzenlenen yemek nedeniyle teşekkürlerini belirtti. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Doğanşehir, Hisarcık, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Emekliye ayrılan emniyet Müdürüne yemekli veda - Son Dakika

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