Son dakika haberleri | Hakkari Emniyet Müdürü Pınar'ın çocuk sevgisi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Hakkari Emniyet Müdürü Pınar'ın çocuk sevgisi

27.06.2022 10:43
Son dakika haberleri | Hakkari Emniyet Müdürü Pınar'ın çocuk sevgisi

Son dakika haberler... Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, herkesin sevgisini kazanmaya devam ediyor.

Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, herkesin sevgisini kazanmaya devam ediyor.

Görevinin yanı sıra halk arasında ayrım yapmadan herkesin sevgisini kazanan Salavat Mete Pınar, çocukları da ihmal etmiyor. Müdür Pınar; spor, sosyal ve kültürel faaliyetler esnasında çocuklarla yakında ilgileniyor. Çocukları gördüğü her yerde onlarla yakından ilgilenerek sohbet eden Müdür Pınar, aileleri ile birlikte Kent Parka gelen çocuklarla tek tek ilgilenerek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hakkari'de göreve başladığı günden beri yöre halkının sevgisini kısa sürede kazanmayı başaran Müdür Salavat Mete Pınar'ın çocuk sevgisi aileler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Çocukların elinde tutarak parkı dolaşan Müdür Pınar, çocukları çok sevdiğini söyledi.

Emniyet Müdürünü gören bazı aileler ise kendisi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Hakkari, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Hakkari Emniyet Müdürü Pınar'ın çocuk sevgisi - Son Dakika

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