Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne alınacak 6'sı erkek, 2'si kadın olmak üzere toplam 8 itfaiye eri için uygulamalı ve sözlü sınav yapıldı. Sınavlarda yeni itfaiye erlerine başarılar dileyen Başkan Işık, başka yerlerde olduğu gibi el altından alım yapmadıklarını, KPSS puanı ile alımların yapıldığını ifade etti.

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ihtiyacı doğrultusunda 8 itfaiye eri alım sınavlarını tamamladı. Türkiye'nin dört bir noktasından KPSS puanına göre alımların yapıldığı sınavda, üniversitelerin itfaiyecilik bölümü mezunları yeni itfaiye erleri, araç kullanımı, spor parkuru ve meslek bilgilerinin yer aldığı sözlü mülakata girdi.

Sınavlarda aday itfaiye erleri ve ailelerini ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hiç kimsenin tereddüdünün olmaması gerektiğini ifade etti. Başkan Işık, "Hakkı olan girer. Hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Yoksa başkaları gibi el altından alırdık itfaiye erlerimizi. Türkiye'ye alımımızı ilan edip, sadece itfaiye mezunu istemememizin sebebi budur. Gönül rahatlığı ile sınavınıza girin. KPSS'den en yüksek puanları alıp buraya geldiniz. Yarın bir gün ihtiyaç halinde hemen araca binerek uygulayama çıkabilecek olanları seçmeye çalışacağız. Hepinize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA