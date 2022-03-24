Son dakika haberleri... Lokman Hekim Van Hastanesinin flaması Everest Tepesi'nde - Son Dakika

Vanlı fizyoterapist Günay Yağız, çıktığı Everest Tepesi'nde Lokman Hekim Van Hastanesinin flamasını açtı.

Lokman Hekim Van Hastanesinde fizyoterapist olarak çalışan ve 5 yıldır profesyonel dağcılık yapan Günay Yağız, hayalini gerçekleştirmek için Çin ve Nepal sınırındaki Mahalangur sıradağlarında yer alan dünyanın en zorlu ve en yüksek dağı olan Everest'e çıktı. Daha önce Süphan, Ağrı, Erek ve Artos dağları başta olmak üzere bölgedeki tüm dağlara yaz ve kış tırmanışı gerçekleştirdiğini belirten Yağız, rehberlik yapacak kadar bölgeyi iyi tanıdığını söyledi. Dağcılık Federasyonunun lisanslı sporcusu olduğunu ifade eden Yağız, Everest'e çıkmanın hayali olduğunu söyledi. 5 yıldır yoğun bir merakının olduğunu vurgulayan Yağız, "Büyük bir hevesti ve Allah nasip etti. 25 gün önce İstanbul'dan direk bir uçakla gittim. Birkaç gün hava kötüydü ve Everest Tepesi'ne uçakla ulaşamadım. Bekledikten sonra yine dualarla birlikte Allah nasip etti. Hava açıldı. 7 günde 6 bin metrelik Kalapathar Tepesi'ne ulaştım. Orada fotoğraflarımı çektim ve güzel bir geziyi tamamladım. Toplamda 120 kilometrelik, 9 bin metre çıkış-inişli zor bir faaliyet oldu. Oradakiler de bu kadar kısa süre içerisinde bitirdiğim için rekor kırdığımı söylediler. Böyle bir hedefimi gerçekleştirdiğim için çok mutlu oldum" dedi.

Everest Tepesi'ne çıktığı sırada herhangi bir zorlukla karşılaşmadığının altını çizen Yağız, "Kimse yanımda yoktu. Büyük bir medeni cesaret gösterdim. Dil konusunda da biraz zayıftım ama devam ettim. Rotaları saatime, telefonuma yüklemiştim. Herhangi bir zorluk yaşamadım. Zaten Nepalli insanlar da çok cana yakın insanlar. Her zaman yabancılara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yol boyunca hiçbir şekilde problem yaşamadığımı söyleyebilirim. Çok güzel ve verimli geçti" ifadelerini kullandı.

Tepeye ulaştığında yaşadığı duyguların tarif edilemez olduğuna vurgu yapan Yağız, "İlk ulaştığımda saat 15.00 civarıydı. Hakikaten çok yorgun düşmüştüm. 5 bin metreden sonra oksijen seviyesi buraya göre yüzde 50-60 oranında azalıyor. Kalbim çok hızlı artıyor, tansiyonum çok yüksekti. Biraz dinlenip kendime geldikten sonra 500 metre daha yukarıya 6 bin metreye doğru çıktım. Everest'i ilk o an gördüm. Güneşin batış anı tarif edilemeyecek bir andı. Büyük bir duygu yoğunluğu içerisine girdim. İnanılmaz mutlu oldum" diye konuştu.

5 gün çıkış, 3 gün iniş olmak üzere tırmanışı 8 günde bitirdiğini belirten Yağız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"56 kilometrelik bir parkur vardı. 5 gün çıkış, 3 gün iniş olmak üzere toplamda 8 günde bitirdim. Bir kafile ortalama 14-15 günde bitiriyor. Ben yarısı süreçte bitirdim. Bundan sonraki hedefim dünyanın ikinci en yüksek dağı olan Pakistan'daki Karakurum (K2) Dağlarına gitmeyi düşünüyorum. Şimdiden hazırlıklara başladım. Oradaki rehberlerle de görüşüyorum. Allah nasip ederse Pakistan'a gitmeyi düşünüyorum. Ben bu duygularla bu süreçte bana büyük destekleri olan Lokman Hekim Şirketler Grubuna çok teşekkür ediyor, bu ailenin bir parçası olduğum için çok gurur duyuyorum." - VAN