Son dakika haberleri: Matematik bölümü öğrencilerine okurken iş imkanı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Matematik bölümü öğrencilerine okurken iş imkanı

12.04.2022 19:46

Son dakika yerel haberi... Matematik bölümü öğrencilerine okurken iş imkanı Mesleki Uygulama Programı ile Türkiye'deki fen-edebiyat fakülteleri içerisinde bir ilki başlatan OMÜ Matematik Bölümü, şimdi de "Sihirli Matematik Eğitmenliği Sertifika Programı" ile öğrencilerine daha 2. sınıfta iş imkanı sağlayacak.

Matematik bölümü öğrencilerine okurken iş imkanı

SAMSUN - Mesleki Uygulama Programı ile Türkiye'deki fen-edebiyat fakülteleri içerisinde bir ilki başlatan OMÜ Matematik Bölümü, şimdi de "Sihirli Matematik Eğitmenliği Sertifika Programı" ile öğrencilerine daha 2. sınıfta iş imkanı sağlayacak.

OMÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emin Kasap ile Sihirli Matematik Genel Müdürü Bülent Gündağ Mert tarafından imzalanan sertifika programı protokolü çerçevesinde matematik bölümü öğrencileri 2. sınıftan itibaren Sihirli Matematik Sertifika Programı dersini alacaklar. Dersten başarılı olan öğrencilere altın, gümüş ve bronz sertifikalar verilecek. Bu sertifikalardan birine sahip olan öğrenciler Türkiye genelinde 155 şubesi bulunan sihirli matematik kurumlarında işe başlama fırsatı elde edecekler.

Dekan Prof. Dr. Emin Kasap, "Öğrencilerimize daha okurken, mesleki deneyimi kazanmalarını sağlayacak bir program bu. Bugün de yine üniversiteler arasından bir ilki gerçekleştiriyoruz. İlk defa bir sertifika programını ders olarak müfredatımıza yerleştiriyoruz. Sihirli Matematik Sertifika Programı dersi 2. sınıf 1. dönem müfredatımızda yer alacak ve bu dersi alan öğrencilerimiz, ders sonunca sertifika sahibi olacak. Altın, gümüş ve bronz şeklinde sertifikalar. Bu sertifikalardan birine sahip olan öğrencilerimize sihirli matematik kurumlarında iş sahibi olma imkanı sağlanmış olacak. Öğrencilerimizin kariyer gelişimleriyle oldukça yakında ilgilenmekteyiz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Genel Müdür Bülent Gündağ Mert, "Yaklaşık 3 yıldır Türkiye'de matematik adına çok şeyi değiştirdiğimizi düşünüyorum. Yaptığımız çalışmalarla çocukların 1. sınıftan 5. sınıfa kadar çok hızlı etkili öğrenebilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bunu sağlamak için de çizgi filmlerle, oyunlarla, eğlenceli kitaplarla ve dijital kitaplarla güzel bir program hazırlamıştık. Bu program zaten Türkiye'de birçok yerde kullanılmakta. Bazı bölgelerde Milli Eğitim Bakanlığı ile de çalışmaktayız. Buradaki protokolle amacımız üniversite öğrencilerimize matematiği nasıl doğru öğretebileceklerini, matematiği çocuklara nasıl sevdirebileceklerini göstereceğiz. Türkiye çapında 156 tane sihirli matematik işlevini yapan arkadaşımız var. Onlara tabi bol miktarda öğretmen gerekiyor. Çünkü bu sistemi yaygınlaştırmak çocukların matematiği sevmesini sağlamak için çok sayıda insan ihtiyacımız var" diye konuştu.

Son dakika haberleri: Matematik bölümü öğrencilerine okurken iş imkanı
Son dakika haberleri: Matematik bölümü öğrencilerine okurken iş imkanı
Son dakika haberleri: Matematik bölümü öğrencilerine okurken iş imkanı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Matematik bölümü öğrencilerine okurken iş imkanı - Son Dakika


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