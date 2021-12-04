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Son dakika haberleri... Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden bölge halkına bir yenilik daha... Bölgede tek olacak ışın tedavisi 27 şehre hizmet verecek - Son Dakika

Son dakika haberleri... Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden bölge halkına bir yenilik daha... Bölgede tek olacak ışın tedavisi 27 şehre hizmet verecek

04.12.2021 00:35

Son dakika haberi: Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden bölge halkına bir yenilik daha... Bölgede tek olacak ışın tedavisi 27 şehre hizmet verecekGAZİANTEP Bilimsel yeniliklere imza atan Medical Park Gaziantep Hastanesi, beyin kanserlerinde kullanılacak Gamma Knife Işın tedavisini düzenlediği etkinlikle tanıttı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden bölge halkına bir yenilik daha... Bölgede tek olacak ışın tedavisi 27 şehre hizmet verecek

GAZİANTEP Bilimsel yeniliklere imza atan Medical Park Gaziantep Hastanesi, beyin kanserlerinde kullanılacak Gamma Knife Işın tedavisini düzenlediği etkinlikle tanıttı. Ülkede nadir olarak bulunan cihaz, 27 şehirdeki tümörlü ve kanser hastalarına umut olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev alan doktorları belirli periyotlarla bir araya getirerek bölge halkına faydalı olmaya çalışan Medical Park Gaziantep Hastanesi, düzenlemiş olduğu etkinliklerle bilimsel tartışma ortamı oluşturuyor aynı zamanda meslektaşlar arasında fikir alış verişini sağlıyor. Bunlardan birine daha imza atan Medical Park Gaziantep Hastanesi Gaziantep'teki bir otelde düzenlediği etkinlikte aynı zamanda beyin kanseri tedavisinde kullanılan ve bölgede tek olacak olan Gamma Knife Işın Tedavisi cihazını tanıttı. Cihaz, cerrahi müdahalenin yapılamayacağı iyi huylu tümörler, beyin damar yumakları veya metastazlar yani yayılmış tümörlerin tedavisinde kullanılıyor.

"Cihazımız bölgede tek olacak"

Düzenledikleri etkinliklerle bölge halkına faydalı olmayı amaçladıklarını ifade eden Medical Park Gaziantep Hastanesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel, Gamma Knife Işın Tedavisinin kısa sürede hizmete gireceğini ve 27 şehre hizmet edeceğini söyleyerek, "Bugün arkadaşlarımızla beraber bölgemizde özellikle nöroloji, nöroşirurji, radyoloji, onkoloji gibi birbirine yakın branşlar arasında mesleki bilgi paylaşımı için bir araya geldik. Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mardin gibi komşu illerden meslektaşlarımızı davet ettik. Hastalara nasıl faydalı olabiliriz ve ilginç bulduğumuz vakaları mesleki paylaşım babında tartışmak, konuşmak üzere bir araya geldik. Aynı zamanda Medical Park Gaziantep Hastanemize Gamma Knife cihazı alındı. Gamma Knife cihazı daha çok beyin ameliyatının çok riskli olduğu, cerrahi müdahalenin yapılamayacağı; iyi huylu tümörler, beyin damar yumakları veya metastazlar yani yayılmış tümörlerin tedavisinde kullanılıyor. Gamma Knife Işın Tedavisi dünyada özellikle tercih edilen bir yöntem. Bu cihaz bizim hastanemize alındı, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cihazımız, inşallah kısa sürede hizmete başlayacak. Bugün burada yine bu cihaz ile ilgili meslektaşlarımıza sunum yapacağım, cihazı tanıtacağım. Bu ileri düzey cihaz Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkı için büyük bir hizmet olacak. Bu yenilik Gazişehrimiz ve Türkiye için büyük bir hizmet olacak. Çünkü bize yakın 27 ilde hizmet vermeye aday bir cihaz olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgemizde Gamma Knife ilk olarak Medical Park Gaziantep Hastanesi bu tedavi yöntemine başlanmış olacak" diye konuştu.

Son dakika haberleri... Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden bölge halkına bir yenilik daha... Bölgede tek olacak ışın tedavisi 27 şehre hizmet verecek
Son dakika haberleri... Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden bölge halkına bir yenilik daha... Bölgede tek olacak ışın tedavisi 27 şehre hizmet verecek
Son dakika haberleri... Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden bölge halkına bir yenilik daha... Bölgede tek olacak ışın tedavisi 27 şehre hizmet verecek
Son dakika haberleri... Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden bölge halkına bir yenilik daha... Bölgede tek olacak ışın tedavisi 27 şehre hizmet verecek

Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, Kanser, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden bölge halkına bir yenilik daha... Bölgede tek olacak ışın tedavisi 27 şehre hizmet verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden bölge halkına bir yenilik daha... Bölgede tek olacak ışın tedavisi 27 şehre hizmet verecek - Son Dakika
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