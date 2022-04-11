Son dakika haberleri! Menemen'de Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yılı kutlandı - Son Dakika

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümünü düzenlediği programla kutladı. Etkinliğe katılan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Türk Polis Teşkilatı, milletimiz için her koşulda seferber olmuş, vatan evlatlarıyla yoğrulmuş kutsal bir kurumdur. Polis, vicdanı olmayanların karşısındadır" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, Menemen'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreni düzenlenirken, akşam saatlerinde de Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğünce bir program gerçekleştirildi. Menemen Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Garnizon Komutanı Albay Ahmet Fatih Oğuz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen Cumhuriyet Savcısı Uğur Gündoğdu, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Menemen Jandarma Komutanı Yüzbaşı Atilla Vurganer, Muharip Gaziler Derneği Menemen Şube temsilcileri, polisler ve basın mensupları katıldı. Program, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu tanıtım filmi ile başladı. Tanıtım filmindeki polisin göstermiş olduğu faaliyetler ve yaşanan duygusal anlar, büyük alkış topladı.

Alev: "Sizlerin emrindeyiz"

Günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, "Türk Polis Teşkilatı her zaman devletinin emrinde, milletinin hizmetindedir. Ülkemize, bayrağımıza, devletimize yapılan her türlü saldırıya kararlılıkla kendini siper etmeye devam edecektir. Herkes iyi bilmelidir ki; sorumlu olduğumuz bu görevi icra ederek vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında yaşaması için çalışmalarımızı büyük kararlılık ve özveriyle yerine getirmekten gurur duymaktayız. 7 gün 24 saat esasıyla çalışan tüm ekiplerimizce sizlerin emrindeyiz" dedi.

Pehlivan: "Her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum"

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da "Türk Polis Teşkilatı; milletimiz için her koşulda seferber olmuş, vatan evlatlarıyla yoğrulmuş kutsal bir kurumdur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.' Büyük bir fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren emniyet teşkilatı mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Bizlerin huzur ve güvenliği için 177 yıldır milletine, vatanına, toprağına ve bayrağına aralıksız hizmet eden Türk Polis Teşkilatı'mızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm polislerimize şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz: "Huzur ve güvenin teminatı"

Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz ise "Huzur ve güvenin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'mız, başarılı çalışmalarıyla ilçemize katkı sağlamaktadır. Bundan sonra da aynı azim ve kararlıkla başarılı çalışmalarına devam edeceğine yürekten inanıyorum. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm polis şehitlerimizi, gazilerimizi ve bu teşkilat için emek veren büyüklerimizi, rahmet ve minnetle anıyor" diye konuştu.

177. yıl pastası kesildi

Programda, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan Zeybek Halk Oyunları Grubu zeybek gösterisi gerçekleştirdi. Ardından da Menemen Belediyesi Menemen Kültür ve Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyeleri Türk Halk Müziği ziyafeti sundu. Son olarak da Aliağa Engelliler Derneği Mehter Takımı, mini konser verdi. Program, düzenlenen kokteyl ile protokolün kestiği 177. yıl pastasının ardından sona erdi. - İZMİR