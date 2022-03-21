Son dakika haberleri... Polislerden down sendromlu Büşra'ya sürpriz - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Polislerden down sendromlu Büşra'ya sürpriz

21.03.2022 19:02
Son dakika haberleri... Polislerden down sendromlu Büşra'ya sürpriz

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla polis ekipleri, down sendromlu Büşra Gülebak'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla polis ekipleri, down sendromlu Büşra Gülebak'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Karaköprü ilçesinde yaşayan Habib ve Kadiriye çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan down sendromlu Büşra Gülebak'a Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürpriz bir ziyarette bulundu. Polisleri karşısında gören Büşra büyük şaşkınlık yaşadı. Polisler küçük Büşra'ya çiçek ve pasta vererek sohbet edip keyifli dakikalar yaşattı. Büşra, yaşadığı unutulmaz anların ardından kendisini ziyaret eden polislere teşekkür etti. Ziyaretten dolayı mutlu olduklarını ve küçük Büşra'yı çok sevdiklerini belirten ekipler, bundan sonra da ziyaret etmeye devam edeceklerini ifade ettiler.

Gülebak ailesi, ziyaretten dolayı emniyet mensuplarına teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri... Polislerden down sendromlu Büşra'ya sürpriz
Son dakika haberleri... Polislerden down sendromlu Büşra'ya sürpriz
Son dakika haberleri... Polislerden down sendromlu Büşra'ya sürpriz

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Karaköprü, Şanlıurfa, 21 Mart, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Polislerden down sendromlu Büşra'ya sürpriz - Son Dakika


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