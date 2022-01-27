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Son dakika haberleri: Polislerin dikkati yaralı köpeğin hayatını kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Polislerin dikkati yaralı köpeğin hayatını kurtardı

27.01.2022 09:18
Son dakika haberleri: Polislerin dikkati yaralı köpeğin hayatını kurtardı

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesi bir aracın çarpması neticesinde yaralanarak yol kenarında kalan köpek, polis ekiplerinin dikkati ile kurtarılarak tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi bir aracın çarpması neticesinde yaralanarak yol kenarında kalan köpek, polis ekiplerinin dikkati ile kurtarılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, D100 karayolunda yol kontrolü için devriye çalışmasına katılan Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri, yol kenarında yatan bir köpeği fark etti. Ekipler, durumundan şüphelenerek kontrol ettikleri köpeğin yaralı olduğunu gördü. Yaralı köpeğe su ve ekmek veren ekipler, kucaklarına alarak ekip aracının yanına getirttiler.

Ekiplerin haber vermesi üzerine, Tosya Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek yaralı köpeğin tedavi edilmek üzere teslim alındı.

Köpeğin bir aracın çarpması neticesinde yaralandığı belirlendi. - KASTAMONU

Son dakika haberleri: Polislerin dikkati yaralı köpeğin hayatını kurtardı
Son dakika haberleri: Polislerin dikkati yaralı köpeğin hayatını kurtardı
Son dakika haberleri: Polislerin dikkati yaralı köpeğin hayatını kurtardı

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Kastamonu, Hisarcık, Polis, Tosya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Polislerin dikkati yaralı köpeğin hayatını kurtardı - Son Dakika


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