Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için Erek Dağı'na tırmanış - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, Sarıkamış şehitlerini anmak için Erek Dağı'na tırmanış düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı kültür ve doğa yürüyüş etkinlikleri kapsamında 9 Ocak Pazar günü Sarıkamış şehitlerini anmak için 3 bin 204 metre yüksekliğindeki Erek Dağı'na tırmanış düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, "Sabah 03.00'te başlayacak olan tırmanış, 17.00'de son bulacak. Tırmanışa teknik araç gereç ve giyime sahip ve kış dağcılığı eğitimi bulunan kişiler katılım sağlayabilecek. Etkinlik 20 kişi ile sınırlı olacak. Tırmanış etkinliğine katılmak isteyen dağcılar kayıtlarını Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapabilir" denildi. - VAN